В Камышлове установили зоны охраны школы, в которой учился Герой Советского Союза

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области установило зоны охраны школы №58 в Камышлове (ул. Свердлова, 73). В 1932-37 годах в данном учебном заведении учился Герой Советского Союза Степан Черепанов.

Как говорится в приказе № 246, на территории данного объекта, в частности разрешается высаживать деревья, устанавливать фонари, организовывать пешеходные и велосипедные дорожки. При этом нельзя размещать рекламу, телевизионные и радиоантенны, а также станции сотовой связи. Ознакомиться с документом подробнее можно на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

По данным сайта школы №58

Степан Черепанов родился в декабре 1918 года. С 5 класса учился в школе №58. Всегда был вежлив и учтив с учителями. Товарищи любили его за честность и справедливость. Играл на гитаре, мандолине, любил петь, активно занимался в планерном кружке. Был главным инициатором всех футбольных встреч в школе.

После окончания школы в 1936 году поступил в Уральский индустриальный институт им. Кирова в Свердловске. В июле 1941 года ушёл добровольцем на фронт. Сперва попал в Ирбитское артиллерийское училище, потом направился на Запад.

В 1942 году окончил Смоленское артиллерийское училище. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года капитан Черепанов командовал артиллерией 764-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.

Отличился во время битвы за Днепр. За "умелое командование полковой артиллерией, мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра" был удостоен высокого звания Герой Советского Союза.

Похоронен на площади Пияц в Венгерском городе Дебрец.