Минцифры РФ в 2021 году выдаст субсидии более 500 печатным СМИ

В 2021 году Минцифры окажет поддержку более 500 печатным изданиям. Фото: Павел Ворожцов.

Минцифры России заявило о начале заключения соглашений с получателями субсидий в области печатных средств массовой информации (СМИ). В 2021 году министерство окажет поддержку более 500 печатным изданиям.

Субсидии предоставят на реализацию в газетах и журналах социально значимых проектов и выпуск изданий для людей с ограниченными возможностями. В первую очередь субсидии получат компании, которые выпускают печатные издания для людей, имеющих инвалидность по зрению, литературно-художественные и детские журналы, а также региональные газеты.

"Сотрудник Минцифры России отправит получателю соглашение в системе "Электронный бюджет" и по электронной почте уведомит о необходимости подписания соглашения. Организация-получатель в течение 10 дней должна подписать соглашение с помощью электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Соглашения с получателями субсидий будут заключены до 1 октября.

Читайте также:

СМИ внесены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

Дизайн "Областной газеты" признан лучшим в стране среди региональных печатных СМИ.