Тополиные страдания, отмена приговора, адреса «Стенограффии»: самое интересное в номере за 21 июля

Доброе утро, дорогие читатели! Если вы живёте в городе, тем более в Екатеринбурге, то главный материал сегодняшнего номера «Областной газеты» наверняка вас заинтересует. Нужно ли вырубать тополя? Для многих они – источник вездесущего тополиного пуха, ставшего головной болью аллергиков.

Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о замене всех тополей в парках и на улицах Екатеринбурга на другие деревья. «Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя», – написал губернатор в своём «Инстаграм». А вот специалисты, опрошенные «Облгазетой», считают, что адекватной замены тополю нет.

Во-первых, тополь имеет раскидистую форму кроны, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов в промышленных уральских городах (за один сезон дерево вытягивает из атмосферы почти 30 кг сажи и до 180 кг углекислого газа). Во-вторых, бальзамический тополь, который растёт в Екатеринбурге, производит невероятное количество кислорода. Один тополь дает его столько же, сколько способны выделить 7 елей, 4 сосны, 3 липы или 2 дуба. В-третьих, тополь создаёт максимальную шумозащиту. В-четвёртых, он очень живуч: морозостоек, неприхотлив, легко переносит загрязнение воздуха. В-пятых, тополь очень быстро растёт: даже в самых неблагоприятных условиях через 10–15 лет тополя достигают высоты 10–12 метров, то есть превращаются в полноценные парковые деревья. И всё же незаменимым в деле озеленения тополь считать нельзя. Почему – вы узнаете, прочитав материал.

Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда по резонансному уголовному делу Владимира Васильева, который в августе 2019 года угнал у приятеля автомобиль и совершил ДТП в центре Екатеринбурга. Это ещё один материал этого номера газеты, который наверняка привлечёт внимание читателей читателей.

В аварии погибли два человека и тяжело пострадал ребёнок. Особую скандальность трагедии придало вмешательство отца виновника ДТП – Андрея Васильева, полковника Росгвардии. Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трём месяцам лишения свободы. Приговор обжаловали и потерпевшие, и подсудимый. Первые считают его слишком мягким, второй – чересчур суровым. Областной суд приговор Ленинского районного суда отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Огласив решение, председательствующая Светлана Смагина уточнила, что приговор отменен по процессуальным основаниям. «Областная газета» будет продолжать следить за этим процессом.

И ещё два заметных материала этого номера. В Екатеринбурге продолжается международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В городе уже появилось несколько новых арт-объектов. «Облгазета» рассказывает о том, как художники преображают столицу Урала. Также мы даём список адресов, где искать эти работы. Другой материал – о многообещающем выставочном начале культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», когда за первые две недели его посетили 12 тысяч человек. По этому критерию центр опередил выставку Валентина Серова в Третьяковке (2015-2016 год). И не случайно, ведь на нынешней выставке можно увидеть произведений из «Эрмитажа» Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других художников.