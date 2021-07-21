В Нижнем Тагиле снесут аварийные здания воинской части. Что там постороят?

На месте зданий воинской части должны появиться детсад и ФОК. Фото: Яндекс.Карты.

В Нижнем Тагиле снесут аварийные неэксплуатируемые здания воинской части на улице Фрунзе. На освобождённой территории собираются построить детсад и ФОК, также там может появиться храм.

О появлении церкви на месте бывшей воинской части на Вые, заговорили после необычной находки. Как писала "Областная газета", во время строительных работ на площадке за сквером ДК "Юбилейный" были обнаружены человеческие останки, предположительно, заводчиков Демидовых.

Находкой заинтересовался член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он побывал в Нижнем Тагиле. В ходе своего визита политик рассказал, что в его жизни это не первый случай, когда находят останки исторических личностей.

"Интересно, что на мою жизнь выпало два таких случая. Я поднял императора, всю его семью, построили Храм на Крови. Восстановили всю память Романовых. Теперь нужно и этот решить вопрос. Это очень серьёзно", - отметил Эдуард Россель, заявив, что проектирование новой церкви оплатит Демидовский Фонд.

В подписанном главой города Владиславом Пинаевым документе говорится о том, что «Служба заказчика городского хозяйства» подготовит объекты недвижимого имущества к сносу, демонтирует их и уберёт мусор. Что появится на освободившийся территории, официально не уточняется.

За комментарием "Облгазета" обратилась в пресс-службу администрации муниципалитета. Там изданию заявили, что на земельном участке планируется построить детский садик, в котором есть необходимость. Проект дошкольного учреждения готов, осталось пройти госэкспертизу. Кроме того, на территории предполагается разместить ФОК. Проект данного объекта уже прошёл госэкспертизу.

В пресс-службе не исключили появление храма в честь династии уральских промышленников. Изданию уточнили, что этот проект курирует не мэрия.

Ниже публикуем список зданий под снос:

Фото: документ