Спасибо, что не убили!

"Красная бурда" представляет: фразы, которые мечтает услышать каждый босс.

Опубликовано в №121 от 22.07.2021

Сюжет

"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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