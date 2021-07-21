"Красная бурда" представляет: фразы, которые мечтает услышать каждый босс.
- Мне всей жизни не хватит, чтобы вас отблагодарить за это поручение. Кофе сейчас будет.
- Большое спасибо, что отпустили меня в туалет!
- Мне доставит удовольствие доставить вам удовольствие.
- Всё сделаю! И не через задницу, а через неделю.
- Через полчаса – это гениально! Я бы ни за что не додумался – через полчаса!
- Вы попали в самую точку с этим лишением меня премии!
- Спасибо, что нашли время, чтобы уволить меня по-человечески!
- Спасибо, что вы нашли время родиться именно в мой день рождения! Такой подарок!
- Спасибо, что не опускаетесь до рукоприкладства, коего мы все, безусловно, заслуживаем!
- Спасибо, что вовремя схватили меня за руку! А то бы я тут всё порастащил!
- То, что вы на меня наорали, это целиком и полностью моя ошибка.
- Спасибо, что не убили! Я бы на вашем месте меня убил бы!
- Да без вас мы бы просто все разбежались кто куда, и конец концерну!
- Нельзя быть таким добрым и заботливым. Разбалуете нас, сядем вам на шею.
- Хочу лизнуть вам в глаза!
- Анна Иванна, вы мужик!
- Это счастье работать под вашим чутким рукопопством!
- Ноги можете не поднимать, я аккуратно шваброй обойду!
Опубликовано в №121 от 22.07.2021
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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