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21 июля 2021, 14:55

Спасибо, что не убили!

Фразы, которые мечтает услышать каждый босс.

Фразы, которые мечтает услышать каждый босс.

"Красная бурда" представляет: фразы, которые мечтает услышать каждый босс.

  • Мне всей жизни не хватит, чтобы вас отблагодарить за это поручение. Кофе сейчас будет.
  • Большое спасибо, что отпустили меня в туалет!
  • Мне доставит удовольствие доставить вам удовольствие.
  • Всё сделаю! И не через задницу, а через неделю.
  • Через полчаса – это гениально! Я бы ни за что не додумался – через полчаса!
  • Вы попали в самую точку с этим лишением меня премии!
  • Спасибо, что нашли время, чтобы уволить меня по-человечески!
  • Спасибо, что вы нашли время родиться именно в мой день рождения! Такой подарок!
  • Спасибо, что не опускаетесь до рукоприкладства, коего мы все, безусловно, заслуживаем!
  • Спасибо, что вовремя схватили меня за руку! А то бы я тут всё порастащил!
  • То, что вы на меня наорали, это целиком и полностью моя ошибка.
  • Спасибо, что не убили! Я бы на вашем месте меня убил бы!
  • Да без вас мы бы просто все разбежались кто куда, и конец концерну!
  • Нельзя быть таким добрым и заботливым. Разбалуете нас, сядем вам на шею.
  • Хочу лизнуть вам в глаза!
  • Анна Иванна, вы мужик!
  • Это счастье работать под вашим чутким рукопопством!
  • Ноги можете не поднимать, я аккуратно шваброй обойду!

Опубликовано в №121 от 22.07.2021 

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