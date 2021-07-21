В Екатеринбурге определили компанию, которая займётся 3D-визуализацией помещений нового здания УФСБ

Новый комплекс зданий УФСБ разместится в границах пр. Ленина – ул. Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова. Фото: проектная документация.

ФГБУ "Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИП) Минстроя России" определил подрядчика, который выполнит 3D-визуализацию помещений и разработает дизайн интерьера нового здания УФСБ в Екатеринбурге. Работы будет выполнять местная компания.

Единственным участником конкурса на разработку трёхмерной модели помещений здания УФСБ стала екатеринбургская компания "Формика-Арх". Согласно сайту госзакупок, за эти работы предприятие получит от ЦНИИП 360 тыс. рублей. 3D-визуализация помещений должна быть готова в течение месяца с момента подписания договора.

Как сообщалось ранее, новый комплекс зданий УФСБ разместится в границах пр. Ленина – ул. Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова. Действующие постройки управления будут снесены.

Фото: из документов на сайте администрации Екатеринбурга

Напомним, что проект нового здания УФСБ был вынесен на Градсовет в 2017 году. В первый раз его отправили на доработку. Архитекторов смутил внешний облик здания, который будет слишком сильно выбиваться из окружающей среды. Со второй попытки Градсовет одобрил здание. Известно, что проект составила компания ООО "Нартекс". В 2019 году прошли общественные обсуждения по проекту здания УФСБ.