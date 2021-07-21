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21 июля 2021, 20:52

Кабмин РФ отменил обязательные штампы в паспорте о браке и детях

Паспорт

Обязательными останутся отметки о месте регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учёта и воинской обязанности для лиц старше 18 лет. Фото: Алексей Кунилов.

В России отменили обязательные отметки о регистрации брака и наличии детей до 14 лет в паспортах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает РИА "Новости", соответствующие штампы будут ставить в паспорта по желанию. Это же касается отметок о ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН.

Обязательными останутся отметки о месте регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учёта и воинской обязанности для лиц старше 18 лет.

В апреле 2021 года МВД РФ сообщало, что в Москве уже в конце текущего года начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, содержащие персональные данные и биометрию человека.

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Областная газета Свердловской области

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