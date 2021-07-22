Волшебник по найму, газ для нас, «Урал» стартует: самое интересное в номере за 22 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

Для тех, кто только что проснулся предлагаем помечтать о новой для себя профессии, например,.. волшебника. Да, да, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали предложения российских работодателей с начала года и обнаружили 48 вакансий волшебников. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года была лишь одна такая вакансия. Чаще всего работодатели ищут подобных специалистов в сфере продаж, а также в сфере недвижимости. Но есть спрос на волшебников и других профилей. Конечно же, речь идет не о специалистах магии и волшебства, а об оригинальном названии той или иной должности. Но не стоит отчаиваться, даже таким не настоящим волшебникам неплохо платят. Например, волшебнику продаж предлагают зарплату от 101 000 рублей на руки, а волшебнику-агенту – от 100 000 рублей, но до вычета налогов. Так что стоит задуматься о смене профессии.

Но давайте всё же с небес вернёмся на землю. В сегодняшнем номере есть как раз два таких материала о земном – о перспективе бесплатного присоединения к газовой магистрали, и о хорошей поселковой дороге. Уральцы, как и все россияне, ждут бесплатный газ в дома, обещанный Президентом России в апреле этого года – эту идею Владимир Путин обнародовал в послании Федеральному Собранию. А как реально это можно осуществить? «Областная газета попыталась досконально разобраться в этом вопросе. В Свердловской области уже создали штаб по развитию газификации, в его состав вошли не только чиновники, но и газовики. Возглавил штаб Николай Смирнов – областной министр энергетики и ЖКХ. Он же поручил мэрам уральских муниципалитетов собрать заявки с населения и разработать графики бесплатной газификации жилых домов. Графики должны лечь на стол министра до первого августа.

Теперь о хороших дорогах – такие появляются всё чаще. Например, в результате капитального ремонта автомобильной дороги Сарга – Сабик, производимого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», жители посёлка Сабик, что расположен в Шалинском городском округе, получили не только асфальтированную трассу, но впервые отличные, оборудованные водопропускной системой съезды с дороги к каждому дому. Теперь асфальт идёт от дороги к воротам и калитке каждого дома.

И ещё одна заметная публикация сегодняшнего номера – о футболе. Новый сезон Российской премьер-лиги начнётся уже завтра матчем «Ростов» – «Динамо», а екатеринбургский «Урал» проведёт игру первого тура в воскресенье: «шмели» на своём поле примут «Краснодар». Это уже девятый сезон нашей команды в Российской премьер-лиге подряд. О перспективах команды – читайте в материале «Областной газеты». А из последних новостей добавим: «Урал» остановил продажи билетов на свои игры. Но в клубе надеются, что на первые два домашних матча удастся пустить всех, кто уже приобрёл билеты и абонементы. Так что ждём игры.