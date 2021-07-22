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22 июля 2021, 09:37

У свердловчанина арестовали иномарку за долг по кредиту

автомобиль

Должник ещё может вернуть свой Ford. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Житель Сысерти может лишиться автомобиля Ford Mondeo. Он задолжал кредитной организации свыше 440 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, мужчина взял потребительский кредит, однако финансовые обязательства по договору не выполнял. В качестве мер воздействия на должника, его ограничили в праве выезда за границу.

У свердловчанина также арестовали принадлежащие ему автомобиль. Машина отправлена на ответственное хранение залогодержателю.

Отмечается, что должник ещё может вернуть свой Ford. Для этого ему необходимо погасить задолженность в установленный срок и предоставить подтверждение. В худшем случае арестованный автомобиль продадут на торгах, вырученные средства будут направлены на счёт банка-взыскателя.

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Областная газета Свердловской области

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