У свердловчанина арестовали иномарку за долг по кредиту

Житель Сысерти может лишиться автомобиля Ford Mondeo. Он задолжал кредитной организации свыше 440 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, мужчина взял потребительский кредит, однако финансовые обязательства по договору не выполнял. В качестве мер воздействия на должника, его ограничили в праве выезда за границу.
У свердловчанина также арестовали принадлежащие ему автомобиль. Машина отправлена на ответственное хранение залогодержателю.
Отмечается, что должник ещё может вернуть свой Ford. Для этого ему необходимо погасить задолженность в установленный срок и предоставить подтверждение. В худшем случае арестованный автомобиль продадут на торгах, вырученные средства будут направлены на счёт банка-взыскателя.
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