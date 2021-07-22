Глава Уральского следственного управления на транспорте Пётр Решетников сохранит пост до ликвидации ведомства

Упоминание о Петре Решетникове исчезло из раздела "Руководство" на сайте Уральского СУ на транспорте Фото: Павел Ворожцов

Реорганизация Уральского следственного управления на траспорте завершится предварительно 28 июля. До этого времени Пётр Решетников сохранит пост главы ведомства.

Процесс ликвидации по приказу главы СК России Александра Бастрыкинаначался в мае этого года. Уральское СУ на транспорте присоединят к Приволжскому. На их базе будет создано Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте с местом дислокации в Нижнем Новгороде.

Главой Центрального следственного управления на транспорте уже назначен Анатолий Митин, который сейчас возгляет Приволжское СУ на транспорте. Эту информацию "Областной газете" подтвердила сотрудник Уральского следственного управления Ирина Коплик.

"О сокращении штата Уральского следственного управления на транспорте пока ничего сказать не можем, до завершения реорганизационных мероприятий. И пока неясно, завершатся ли они к 28 июля. Возможно, что сроки будут продлены", - рассказали в ведомстве.

Дальнейшую судьбу Петра Решетникова официально не комментируют. Уроженец посёлка Шаля генерал-лейтенант юстиции возглавил Уральское СУ на транспорте в августе 2018 года. Сейчас упоминание о нём исчезло из радела "Руководство" на сайте ведомства. Петра Решетникова прочат на пост главы челябинского СУ СКР, однако эти слухи никем и нигде не подтверждены. При этом должность, на данный момент, вакантна. Обязанности руководителя СУ СКР по Челябинсской области исполняет замглавы Константин Мирошниченко.

Уральское следственное управление создано в январе 2011 года. Известно, что оптимизация коснётся и других следственных управлений на транспорте: Северо-Западное СУ в Санкт-Петербурге объединят с Московским межрегиональным СУ в Западное межрегиональное СУ, а на базе Восточно-Сибирского и Дальневосточного СУ образуют Восточное межрегиональное СУ.