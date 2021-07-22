К чему приведёт отмена обязательных отметок в паспорте о браке и наличии детей?

В загсах уже ведётся электронная библиотека всех документов. Фото: Александр Исаков

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым отменил обязательное внесение в документ отметок о регистрации брака и наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН. Изменения вступили в силу со дня опубликования документа.

– Как таковой штамп в паспорте уже не нужен – все документы, связанные с загсом, сейчас есть в электронной форме, – считает юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Паспорт – не «мега-бумажка», где есть всё. Любые ситуации, касающиеся брака, всегда должны были подтверждаться документально: будь то необходимость попасть в палату к близкому родственнику или покупка недвижимости. То есть человек либо предоставляет свидетельство, либо подписывает бумаги о том, что не состоит в браке. Теперь же все эти документы будут особенно нужны тем, кто откажется от штампов в паспорте.

Специалист по кадрам в Свердловской областной коллегии адвокатов Татьяна Уткина также считает, что доверять одним отметкам в паспорте нельзя, и всегда требует другие документы, чтобы проверить все данные.

– С ростом цифровых технологий станет достаточно одного электронного паспорта, то есть пластиковой карты с чипом, на котором содержится вся информация по СНИЛС, ИНН и паспортные данные, а всё остальное будет в межведомственных базах, – добавил Иван Кадочников. – Сейчас из паспортов убирают уже часть данных, потому что разом это сделать невозможно.

Однако пока известно только то, что с декабря электронные паспорта начнут выдавать в Москве. Когда это дойдёт до Свердловской области – неизвестно, поэтому пока уральцам придётся носить с собой все необходимые документы.

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