Для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели режим ЧС. Распоряжение

По данным Евгения Куйвашева, ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации региона, "отнести неблагоприятные агрометеорологические явления, возникшие на территории Свердловской области, вызванные атмосферой и почвенной засухами, суховеями, отсутствием осадков, к чрезвычайной ситуации регионального характера".

Отмечается, что чрезвычайная ситуация вводится для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС, расположенных на 39 территориях. Руководителем ликвидации ЧС определён министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев. В частности ему предстоит провести оценку ущерба. Если сумма превысит 1,2 млрд рублей - подготовить обращение в Правительство России об оказании помощи сельскохозяйственным производителям.

Ранее губернатор заявил, что ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей.

Публикуем полный текст распоряжения ниже: