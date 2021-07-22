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Общество
22 июля 2021, 18:55

Для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели режим ЧС. Распоряжение

засуха

По данным Евгения Куйвашева, ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации региона, "отнести неблагоприятные агрометеорологические явления, возникшие на территории Свердловской области, вызванные атмосферой и почвенной засухами, суховеями, отсутствием осадков, к чрезвычайной ситуации регионального характера".

Отмечается, что чрезвычайная ситуация вводится для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС, расположенных на 39 территориях. Руководителем ликвидации ЧС определён министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев. В частности ему предстоит провести оценку ущерба. Если сумма превысит 1,2 млрд рублей - подготовить обращение в Правительство России об оказании помощи сельскохозяйственным производителям.

Ранее губернатор заявил, что ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей.

Публикуем полный текст распоряжения ниже:

Фото: документ

Областная газета Свердловской области

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