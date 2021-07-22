В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости российского сегмента Интернета

По словам пресс-секретаря Президент РФ Дмитрия Пескова, «нужно быть готовым ко всему». Фото: Павел Ворожцов

В России состоялись учения по устойчивости Рунета. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, инфраструктура должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников.

Дмитрий Песков пояснил, что киберпреступность сейчас набирает обороты. В связи с этим возник дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней. С другой стороны, по словам Пескова, существуют риски санкций. «Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Первые испытания российского сегмента интернета на безопасность и устойчивость прошли в декабре 2019 года.

Напомним, закон о суверенном Рунете в России вступил в силу 1 ноября 2019 года. С того дня глобальная сеть доступна гражданам вне зависимости от внешних или внутренних условий. Операторов обязали установить технические средства, которые обеспечивают бесперебойный доступ к Сети при угрозе её стабильности.