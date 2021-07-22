В Екатеринбурге могут восстановить памятную доску Леониду Брежневу

Так выглядел дом по ул. 8 Марта, 34 в 1930-е годы, когда в нём работал Леонид Брежнев. Фото: Государственный архив Свердловской области

После публикации в «ОГ» материала «Сталина на нём не хватает!» (№112 от 25.06.2021) о возвращении барельефа советскому генсеку на фасад Окружного дома офицеров в редакцию обратился педагог из Екатеринбурга Евгений Смородяков. В продолжение темы наш постоянный читатель призвал вернуть на дом по ул. 8 Марта, 34 памятную доску ещё одному руководителю СССР Леониду Брежневу. В этом доме он работал в 1930 году заместителем начальника окружного земельного управления.

Евгений Смородяков считает, что после очевидного банкротства неолиберального курса пришла пора восстановить историческую справедливость и напомнить жителям Екатеринбурга о славном прошлом уральской столицы. Поэтому, по его словам, мемориальная плита Леониду Ильичу должна снова украсить фасад дома мещанки А.С. Калашниковой. Несмотря на то, что Брежнев жил и работал в городе всего семь месяцев («ОГ» писала об этом периоде из жизни генсека в очерке «Два Брежнева», который вышел в №462–463 от 10.11.2012), после его смерти в 1982 году на здании установили памятную табличку. Она гласила, что здесь работал «выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства».

– Плита висела на доме не одно десятилетие, пока в конце 90-х её не сняли, – отмечает краевед Евгений Бурденков. – Во многом благодаря тому, что Брежнев работал в этом здании, оно было признано объектом культурного наследия регионального значения. Восстановить табличку, конечно, можно, но где она находится сейчас – неизвестно. А чтобы изготовить новую, потребуются деньги. Не знаю, будет ли кто-то этим заниматься, ведь след в истории Свердловска Леонид Ильич оставил незначительный, а после избрания генсеком за 18 лет у власти он так ни разу и не посетил наш город.

По иронии судьбы с 1999 года в доме по ул. 8 Марта, 34 располагается МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия», который занимается государственной защитой подобных объектов муниципального значения. Как рассказала «ОГ» начальник финансово-юридического отдела учреждения Анна Романова, она не помнит этой доски на здании, хотя о том, что ранее в нём трудился Брежнев, знает.

– Одно время в нашем здании даже хотели создать памятный уголок, посвящённый Леониду Ильичу, но идею эту так и не реализовали, – добавила Анна Романова. – Что касается ранее висевшей на доме плиты, то в реестре малых архитектурных форм, расположенных на территории Екатеринбурга, она не значится. Мы можем рассмотреть вопрос о её восстановлении, но размещение памятной таблички придётся согласовывать с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, в чьём ведении находится здание. Если там дадут добро, установка плиты будет возможна.

К сожалению, в региональном управлении госохраны не смогли оперативно прокомментировать эту гражданскую инициативу и попросили направить письменный запрос руководителю ведомства Евгению Рябинину. Что мы и сделали. Теперь остаётся дождаться ответа: «ОГ» будет следить за ситуацией и обязательно расскажет читателям о результатах.

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10 ноября 2012 года, к 30-летию со дня смерти Леонида Ильича, в «Облгазете» вышел очерк Василия Вохмина «Два Брежнева». Фото: Областная газета