На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за дождей

Если во время грозы вы оказались на улице, постарайтесь зайти в помещение. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни местами на Среднем Урале сохранятся неблагоприятные погодные условия. В регионе продлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков 23 июля местами в области ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 25 м/с, 24-25 июля - до 18 м/с. В период непогоды спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Обращаясь к владельцам частных домов в ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают о необходимости подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Тех, кто во время грозы оказался дома просят закрыть все двери и окна, а также выключить электроприборы.

Если вы оказались на улице, постарайтесь зайти в помещение. Не прячьтесь под одинокими высокими деревьями и рекламными конструкциями. Передвигаясь на машине, необходимо съехать на обочину и остановиться. Выходить из автомобиля не рекомендуется.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, 22-23 июля на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Кстати, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 муниципалитетов региона. Со списком территорий можно ознакомиться тут.