В Екатеринбурге проведут конкурс на дизайн-проект памятной стелы, которую установят у Кольцово

Призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести конкурс на лучший дизайн-проект стелы, которая займёт почётное место у международного аэропорта Кольцово имени Акинфия Демидова. Призовой фонд составит один миллион рублей.

Будущий арт-объект должен отражать три темы, которые имеют для уральской столицы особое значение:

300-летие Екатеринбурга;

присвоение городу почётного звания «Город трудовой доблести»;

присвоение имени Акинфия Демидова аэропорту Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы архитекторов, дизайнеров и скульпторов оценит жюри, в состав которого войдут представители горадминистрации, участники заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе столицы Урала, а также заслуженные архитекторы и художники России.

Победитель получит 500 тысяч рублей. Участникам, занявшим второе и третье места полагается 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Планируется, что старт конкурса по разработке стелы будет дан 9 августа. Победителя и лучшую творческую работу назовут в конце ноября.

Алексей Орлов напомнил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагал установить вдоль Кольцовского тракта ещё несколько памятных объектов, в том числе посвящённых Универсиаде-2023.

«По аналогии с Сочи, где после грандиозного события – Олимпиады – остались объекты, определившие облик города на десятилетия, можно создать нечто подобное. Уверен, что творческие работы местных авторов будут напоминать екатеринбуржцам о значимых датах для города, а приезжающим в уральскую столицу рассказывать о её истории», – считает градоначальник.

Как писала «Областная газета», указ о присвоении имён 40 российским аэропортам Президент России Владимир Путин подписал в мае 2019 года.