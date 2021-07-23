Долгожданная олимпиада, паспорт без штампа, засуха наступает: самое интересное в номере за 19 апреля

Доброе утро, дорогие читатели! Наверняка этот день вы начинаете с предвкушения начала столь долгожданной Олимпиады в Токио.

Считанные часы остались до начала церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр. Этой Олимпиаде суждено стать уникальной, ведь ждать её пришлось не четыре, а пять лет. Игры в Токио – первые не отменённые, а перенесённые и первые, которые пройдут в нечётный год. Для спортсменов из нашей страны эта Олимпиада ещё более нестандартная, поскольку из-за допингового скандала сборная будет называться командой Олимпийского комитета России. Свердловскую область в Японии представят 15 атлетов. «Областная газета» запускает цикл материалов, в которых будет рассказывать обо всём самом интересном, происходящем в ближайшие две недели в Стране восходящего солнца. В сегодняшнем номере – первый из серии таких материалов.

Штамп и запись в паспорте о браке больше не нужны. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым отменил обязательное внесение в документ отметок о регистрации брака и наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН. Изменения вступили в силу со дня опубликования документа. Специалисты считают, что с ростом цифровых технологий станет достаточно одного электронного паспорта, то есть пластиковой карты с чипом, на котором содержится вся информация по СНИЛС, ИНН и паспортные данные, а всё остальное будет в межведомственных базах. Вот сейчас из паспортов и убирают часть данных, потому что разом это сделать будет невозможно. То есть, таким образом готовят нас к цифровизации документа удостоверяющего личность. Однако электронные паспорта начнут выдавать в Москве с декабря этого года, когда это дойдёт до Свердловской области – неизвестно. А пока суть да дело, не воспользуются ли этим моментом различного рода брачные аферисты?

И сразу в двух материалах «Облгазета» сообщает о последствиях охватившей Средний Урал засухи. Так, вчера Евгений Куйвашев объявил о введении ЧС из-за засухи. Режим ЧС распространяется на 39 муниципальных образований. В связи с этим аграриям будет оказана помощь. Также мы рассказываем о ситуации, сложившейся с пересыханием озера Щелкун в Сысертском городском округе. Озеро Щелкун сильно обмелело в этом году, что вызывает тревогу у жителей одноимённого посёлка, раскинувшегося на берегу водоёма. На проблему обратил внимание и глава региона. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии признают: чтобы спасти Щелкун, надо его основательно почистить. В ведомстве сообщили, что они уже заказали соответствующий проект, сейчас идут детальные изыскания, по окончании которых должна начаться очистка озера.