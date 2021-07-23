24 и 25 июля жителей Свердловской области ждут ярмарки: список площадок

По традиции больше всего ярмарочных площадок будет действовать в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

Лето в самом разгаре, а это значит, что жители Свердловской области смогут приобрести на ярмарках свежие фрукты и овощи. В эти выходные, 24 и 25 июля, торговые палатки появятся в 16 муниципалитетах.

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

В этот раз список выглядит следующим образом:

Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (24 и 25 июля);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (24 и 25 июля); посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

(у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября);

(ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (24 июля);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (24 июля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь); Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (24 и 25 июля);

(земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (24 и 25 июля); Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (24 и 25 июля с 9:00 до 17:00);

(ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (24 и 25 июля с 9:00 до 17:00); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 июля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 июля); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (24 и 25 июля);

(ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (24 и 25 июля); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (24 июля с 9:00 до 17:00);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (24 июля с 9:00 до 17:00); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (25 июля с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (25 июля с 11:00 до 15:00); посёлок Висим (ул. Мамина-Сибиряка, 4) – универсальная ярмарка "День села" (24 июля с 10:00 до 15:00);

(ул. Мамина-Сибиряка, 4) – универсальная ярмарка "День села" (24 июля с 10:00 до 15:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Добавим, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, ярмарка на главной площади уральской столицы, которая заявлена в списках, отменена. Ярмарочный сезон на данной площадке возобновится ближе к осени, сообщили "Облгазете" в пресс-службе мэрии.