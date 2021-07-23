Ася Давыдовна и Семён Исаакович Спекторы вместе уже 60 лет Фото: Галина Соловьёва

В это воскресенье, 25 июля, легендарной личности, «отцу» Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Семёну Спектору исполняется 85 лет. Со многими, как и со мной, он говорит на «ты», и это не обижает, а возвышает, приближает к этому человеку. Накануне юбилея Семён Исаакович рассказал «Облгазете» о своей семье, непростом пути к профессии и о том, как сохранить в себе настоящего человека и прожить 60 лет в браке с одной супругой.

Правительственная телеграмма Почётному гражданину Свердловской области С.И. Спектору Уважаемый Семён Исаакович! Сердечно поздравляю Вас с 85-летием! Ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, заботы и милосердия. Пережив тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны, Вы всецело посвятили себя помощи людям. За десятилетия работы в сфере здравоохранения Вы провели тысячи сложнейших операций. Ваше детище – Областной клинический госпиталь ветеранов войн – стал одним из признанных российских лидеров по масштабам работы и уровню высокотехнологичной помощи пациентам. Неизменно успешной была и Ваша общественно-политическая деятельность. Где бы Вы ни трудились – в Законодательном Собрании, Правительстве или Общественной палате Свердловской области – Вы всегда проявляли неустанную заботу о благополучии земляков, стремились менять мир к лучшему. Сегодня Ваш колоссальный опыт и жизненная мудрость по-прежнему очень нужны всем нам. От всей души желаю Вам здоровья, бодрости, оптимизма, всего самого доброго! С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

О военном детстве

Мать вся поседела через три дня после начала войны. В наше украинское село Крыжополь немец вошёл 8 июля 1941 года. Один из местных по фамилии Кравец был назначен старостой. Он облюбовал наш дом и выгнал нас оттуда. Его сын, который был старше меня на четыре года, кричал мне: «Жид, юде». Я, пятилетний мальчишка, не знал, что это такое, но по его тону понял, что тот обзывается, и давай с ним драться. Но самое яркое и страшное воспоминание того времени связано с отцом. Перед приходом немцев он поджёг здания двух госучреждений, чтобы хранившиеся там документы не попали в руки врага. Предатель односельчанин донёс на отца и по приказу немцев принародно стал его избивать толстой палкой с ввинченными в неё шурупами. Я не мог на это смотреть и убежал. Когда отец упал, немцы решили, что он умер. Мать позвала нас с братом, и мы волоком потащили тело отца в дом к тётке. А он оказался жив! Отца тайком осмотрел местный фельдшер-немец. А после того, как нас заперли в гетто, один украинец из села Тырновка как-то ночью пробрался к нам с чесноком и горшочком мёда и прошептал отцу: «Вот, товарищ Спектор, от этого вы точно выздоровеете!»

«Изменникам Родины в советском вузе не место». Так заявил мне, возвращая документы, член приёмной комиссии медицинского института в Москве, куда я приехал поступать после окончания школы. Это мне, который ребёнком три года провел в оккупации. Которого однажды немцы с размаху швырнули на колючую проволоку за то, что стащил несколько початков кукурузы из торбы лошади для голодных обитателей гетто. Было очень обидно.

«Я люблю людей. Всех. Мне неприятны только изменники. Измена Родине непростительна. Тех, кто изменяет своему слову, долгу, профессии, мне жаль. Они не осознают, что после них останется плохая память. Семён Спектор

Врач по призванию

На Урал меня направил бог. Здесь я нашел своё счастье и получил доступ к профессии, о которой мечтал. Сестра моей матери всю войну проработала фронтовым хирургом, домой вернулась спустя год после победы. Я тогда приставал к ней с расспросами: «Все давно демобилизовались, а ты где была?» Она объясняла, что оперировала и лечила раненых – и наших, и немцев, и румын. Я тогда рассердился: мол, как можно лечить врагов?! Её ответ врезался в память на всю жизнь: «Врача не интересует национальность пациента, свой он или чужой. Для врача он человек, которого нужно спасать». Примерно такие же слова я позднее услышал и от моего учителя, профессора Свердловского мединститута Давида Григорьевича Шефера. И всегда старался следовать им.

Госпиталь для фронтовиков построили благодаря Ельцину. Сейчас первого президента модно ругать, но без него крупнейшего в стране госпиталя не было бы. Когда я возглавил госпиталь, где лечили ветеранов войны, он располагался в здании бывшей школы на улице 9 Января. Ни лифта, ни подъёмника там не было, и санитары, среди которых был лишь один мужчина, на руках таскали беспомощных пациентов на четвёртый этаж. Насмотрелся я на это и пошёл к первому секретарю обкома КПСС Борису Ельцину. Он вызвал к себе первого зампреда облисполкома Федора Морщакова, и я стал убеждать их, что нельзя людей, которые победили фашизм, лечить в таких плохих условиях. Убедил.

Стройка на Широкой речке началась в 1979 году. По всей стране проходили субботники, трудовые коллективы делали отчисления с зарплаты. Даже студенты и школьники вносили свою лепту. Весной 1983 года первый корпус принял первых пациентов. Я был счастлив. Со временем госпиталь стал в стране вторым по величине, появились новые отделения, своя поликлиника, филиал в Первоуральске.

Не получил ни одной лишней копейки за свою работу. Брат моей матери командовал во время блокады прожектористами в Ленинграде, а его жена умерла от голода. Думаю, он мог достать лишний паек, но тогда считалось непорядочным, невозможным взять больше, чем положено. Мы это видели, впитывали с детства, на этом воспитывались. Мои малограмотные родители научили меня быть честным во всем. Сегодня же у многих по два образования, а ведут себя не по-людски – деньги ценят выше, чем человека. Я как-то подсчитал, что за время работы прооперировал более 9 500 больных, в основном с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами. Спасая людей, делал за год 115 вылетов самолётом санавиации, проехал 946 тысяч километров на санитарной машине. Никаких выходных и праздников. В итоге, когда я шёл по городу или госпиталю и слышал, как один человек говорит другому: «Это легендарный Спектор!», то меня делали счастливым именно эти слова, а не деньги.

О памятниках и человечности

Не слышал слово «жид» на Урале. А во Львове и в Киеве – постоянно. Оно и теперь там в ходу. При этом говорят, что в России антисемитизм, а в Европе толерантность. Искажать правду, как и историю, – занятие глупое. На короткое время, может, и удастся чёрное перекрасить в белое, но правда всё равно вылезет наружу. После окончания Великой Отечественной войны мы думали, что она последняя. Но сколько потом было других войн!

Огорчает отношение к памятникам в Екатеринбурге. А значит, и к памяти. С Краснознамённой группой некрасиво получилось – убрали её вроде бы на время, но так и не хотят восстанавливать. Это нежелание вернуть на Плотинку символы красного знамени с орденом Ленина для Екатеринбурга, получившего недавно звание «Город трудовой доблести», выглядит нелогично. И оскорбительно для ветеранов, на чьи деньги создавалась Краснознамённая группа. Об этом в феврале нынешнего года я напомнил новому мэру Алексею Орлову.

При советской власти забота о человеке была более честная. Сегодня есть бедные, и их всё больше и больше. Как же они могут лечиться, если врача приучили смотреть на больного, как на источник дохода? Как может лечиться инвалид, когда только одно лекарство для него стоит пять тысяч рублей? Мы совершили предательство народа и медицины, когда сделали её платной. Теперь некоторые врачи смотрят на больного и прикидывают, сколько денег с него можно «снять».

Не могу спокойно смотреть, как пожилая женщина с трудом ведёт из поликлиники к остановке мужа-инвалида. Почему бы не поставить двух санитаров с коляской, чтобы довезли старика до автобуса? Как можно допустить, чтобы ветераны сами покупали себе лекарства? Если бы это случилось, когда я был главным врачом, я бы сгорел со стыда.

60 лет семейной жизни

Жену высмотрел на фотографии в доме знакомых. Сказал им, что хочу увидеть эту девочку. Нам устроили встречу. Было это в Казани, куда я приехал в отпуск из армии. Ася увидела меня, высокого, красивого, в военной форме и… мы всю ночь прогуляли по городу. Год переписывались. А потом я написал её родителям: «Прошу руки вашей дочери». Спустя шесть десятков лет совместной жизни я могу сказать, в чём секрет крепости брака. Важна не только любовь, но и уважение – не просто взаимное, а уважение к родителям твоей половинки. Наверное, тогда мы этого не осознавали, но следовали этому. По примеру наших родителей. Дети копируют поведение взрослых, подчинённые – поведение руководителя. Это и есть воспитание; жаль, что многие об этом забывают.

У нас замечательные дочери, внуки и правнуки. Любящие, честные, успешные. Единственное, о чём жалею, что живут они от нас далеко. Хочется, чтобы они были рядом, чтобы все собирались вместе.

Ни рюмки водки не выпил за последние 30 лет. И всегда знал меру. Почему средняя продолжительность жизни мужчин так коротка? Да потому что многие пьют без удержу, курят. Воспитанность предполагает широкую культуру, в том числе и в питании, в заботе о своём теле. Формула здорового долголетия известна: генетика, воспитанность и трудолюбие. Работать вообще полезно – вредно ничего не делать. Поэтому нельзя увольнять человека только потому, что ему исполнилось столько-то лет. Пока он может и хочет трудиться, надо дать ему такую возможность.

ДОСЬЕ «ОГ» Семён Исаакович Спектор родился 25 июля 1936 года в посёлке Крыжополь Винницкой области Украинской ССР. В 1956 году после школы окончил Черниговский индустриальный техникум, был направлен по распределению на Городокский кирпичный завод в Львовской области.

В ноябре 1958 года был призван в Советскую армию, служил в Уральском военном округе, в сводном сапёрном батальоне в Елани, был заместителем командира взвода.

В 1967 году окончил лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института и был зачислен врачом-ординатором 1-го нейрохирургического отделения Свердловского психоневрологического госпиталя.

С мая 1973 года по 2004 год возглавлял Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. С декабря 2005 года – директор Института медицинских клеточных технологий.

Избирался депутатом Верх-Исетского районного совета депутатов трудящихся и депутатом Свердловской областной думы.

С апреля 1997 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике.

С 2010 года по настоящее время – член совета Общественной палаты Свердловской области.

Председатель Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

РЕГАЛИИ Семён Спектор – полковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР, рыцарь «Белого Креста». Награждён орденами «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За доблестный труд». Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. Накануне 85-летия указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Семён Спектор удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Записала Татьяна Бурова

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