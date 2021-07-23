Темы дня

Общество
23 июля 2021, 17:37

Евгений Куйвашев: "Ограничивать работу торговых объектов мы пока не планируем"

Девушка в ТЦ

Губернатор подчеркнул, что власти будут бороться с халатным отношением к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности в ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что правительство региона не планирует закрывать торговые центры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом он подчеркнул, что власти будут бороться с халатным отношением к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопрос одного свердловчан у себя в Instagram.

"Ограничивать работу торговых объектов мы в настоящее время не планируем. Всё-таки бизнес очень тяжело пережил прошлый год, поэтому для нас важно выдержать баланс: и эпидбезопасность усилить, и экономику сохранить", - пишет губернатор.

Он добавил, что введённые в 2020 году меры профилактики на Среднем Урале никто не отменял, а профильным министерствам поручено проработать вопрос соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых центрах и магазинах. Также Евгений Куйвашев заявил, что знает о случаях, когда охранники в ТЦ не просят посетителей надевать маску при входе.

"Это недопустимо, и с таким отношением мы обязательно будем бороться", - добавил губернатор.

Отметим, что за минувшие сутки на Среднем Урале выявили 492 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, сегодня в регионе установлен антирекорд по числу летальных случаев - за день от ковида скончался 21 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.07.2021, 20:02 / Общество
В Нижнем Тагиле на полторы недели изменятся маршруты семи автобусов
23.07.2021, 19:23 / Общество
В Свердловскую область поступило ещё более 45 тысяч доз "Спутник V"
23.07.2021, 18:17 / Общество
Заместитель генпрокурора РФ и глава Среднего Урала провели совещание о безопасности на производствах
23.07.2021, 17:37 / Общество
Евгений Куйвашев: "Ограничивать работу торговых объектов мы пока не планируем"
23.07.2021, 17:00 / Общество
Главный собор Верхотурья ждёт глобальная реконструкция с заменой куполов