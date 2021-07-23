Евгений Куйвашев: "Ограничивать работу торговых объектов мы пока не планируем"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что правительство региона не планирует закрывать торговые центры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом он подчеркнул, что власти будут бороться с халатным отношением к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.
Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопрос одного свердловчан у себя в Instagram.
"Ограничивать работу торговых объектов мы в настоящее время не планируем. Всё-таки бизнес очень тяжело пережил прошлый год, поэтому для нас важно выдержать баланс: и эпидбезопасность усилить, и экономику сохранить", - пишет губернатор.
Он добавил, что введённые в 2020 году меры профилактики на Среднем Урале никто не отменял, а профильным министерствам поручено проработать вопрос соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых центрах и магазинах. Также Евгений Куйвашев заявил, что знает о случаях, когда охранники в ТЦ не просят посетителей надевать маску при входе.
"Это недопустимо, и с таким отношением мы обязательно будем бороться", - добавил губернатор.
Отметим, что за минувшие сутки на Среднем Урале выявили 492 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, сегодня в регионе установлен антирекорд по числу летальных случаев - за день от ковида скончался 21 человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале