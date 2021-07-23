Заместитель генпрокурора РФ и глава Среднего Урала провели совещание о безопасности на производствах

Участники совещания отметили, что обеспечение безопасности людей на производстве остаётся одной из важнейших задач в работе всех органов власти. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Дмитрий Брытков провели совещание по профилактике производственного травматизма в федеральном округе. За первые шесть месяцев 2021 года количество травм, полученных на производствах, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники совещания отметили, что обеспечение безопасности людей на производстве остаётся одной из важнейших задач в работе всех органов власти.

"От того, насколько полно и эффективно реализуются на предприятиях мероприятия по охране труда, зависит не только качественное развитие экономики страны, но и жизнь и здоровье наших людей", - отметил Сергей Зайцев.

Рост производственного травматизма на Урале фиксируется с 2015 года. По словам заместителя генпрокурора, за первое полугодие текущего года в УрФО зафиксировали 281 несчастный случай на производстве. Однако в Свердловской области данный показатель понемногу снижается - в период с января по июль травмы в регионе получили на 10% меньше работников, чем в 2020 году, сообщает департамент информполитики региона.

В ходе совещания Евгений Куйвашев напомнил о ЧП, произошедшем на территории комбината "Электрохимприбор" в Лесном.

"Автобус врезался в стоящих на остановке людей. Погибли семь человек, еще восемь пострадали. Последствия были бы еще хуже, если бы не наша служба санитарной авиации и не наши медики. Вертолёты центра медицины катастроф четыре раза вылетали в Лесной и перевезли в Екатеринбург пострадавших. Одного из них спасти, к сожалению, не удалось. Но двое уже выписаны после лечения, еще двое пока в больнице", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил руководителям предприятий, что они все несут личную ответственность за обеспечение безопасности своих работников.