Газетные герои, легендарный юбиляр, новости Олимпиады: самое интересное в номере за 24 июля

Доброе утро, дорогие читатели! В это субботнее утро и новости должны быть тоже добрыми, а таких с лихвой хватает в очередном номере «Областной газеты».

Во-первых, мы запускаем новый проект о людях, жизнь которых изменилась после публикаций нашей газеты. Первые наши герои – многодетная семья Лилии и Максима Сыропятовых. О них мы впервые рассказали в 2018 году. Тогда по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Лилия Сыропятова получила награду – знак отличия «Материнская доблесть» II степени. На тот момент жительница Красноуфимска вместе с мужем воспитывала восемь дочерей (две из них – двойняшки) и готовилась к появлению девятого (!) ребёнка. Многодетные родителями поделились своей мечтой о большом доме в Екатеринбурге. После публикация очерка в «Областной газете» об этой семье жизнь Сыропятовых круто изменилась. Глава «Русской медной компании» и благотворитель Игорь Алтушкин купил для них дом. А губернатор региона вручил ключи от «Форда» на 15 посадочных мест. В 2019 году семья Сыропятовых дважды встречалась с Президентом России Владимиром Путиным, который пожелал им родить десятого ребёнка. Самое интересное: у Сыропятовых родился десятый ребёнок – дочка Ева. Вот так по доброму может изменить жизнь людей всего лишь одна публикация в «Областной газете».

В это воскресенье, 25 июля, легендарной личности, «отцу» Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Семёну Спектору исполняется 85 лет. Накануне юбилея Семён Исаакович рассказал «Облгазете» о своей семье, непростом пути к профессии и о том, как сохранить в себе настоящего человека и прожить 60 лет в браке с одной супругой, а также об истории появления госпиталя, чему помог Борис Ельцин.

«Сейчас первого президента модно ругать, но без него крупнейшего в стране госпиталя не было бы, – рассказывает Семён Спектор. – Когда я возглавил госпиталь, где лечили ветеранов войны, он располагался в здании бывшей школы на улице 9 Января. Ни лифта, ни подъёмника там не было, и санитары на руках таскали беспомощных пациентов на четвёртый этаж. Насмотрелся я на это и пошёл к первому секретарю обкома КПСС Борису Ельцину. Убедил, что нельзя лечить ветеранов в таких условиях. Стройка на Широкой речке началась в 1979 году. Весной 1983 года первый корпус принял первых пациентов. Я был счастлив.

Так же он счастлив уже 60 лет и в браке со своей супругой Асей Давыдовной. «Спустя шесть десятков лет совместной жизни я могу сказать, в чём секрет крепости брака, – признаётся Семён Спектор. – Важна не только любовь, но и уважение – не просто взаимное, а уважение к родителям твоей половинки». Полностью материал читайте в нашей газете.

Ещё одна добрая весть – новости с Олимпиады. В Токио состоялась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Вступили в борьбу за медали и российские спортсмены. Так, состоялась квалификация в стрельбе из лука, где нашу страну в том числе представляет свердловчанка Ксения Перова. Она выступила лучше всех среди россиянок в квалификации, показав восьмой результат. Уже завтра, 25 июля, состоятся финальные командные соревнования, в 1/8 финала россиянки встретятся с представительницами Украины. Будем болеть за наших спортсменок.