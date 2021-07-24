Правительство РФ открыло авиасообщение с курортами Египта и несколькими странами

Рейсы на курорты африканской страны будут осуществляться только из Москвы. Александр Зайцев

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Кроме того, будет увеличено количество рейсов из Москвы в Дамаск и восстановлено воздушное сообщение с курортами Египта, но пока только из Москвы.

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, в ходе которого было приняты соответствующие решения, состоялось под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Кроме того, на взаимной основе с 9 августа регулярное авиасообщение восстановят с таким странами как:

Бахрейн по маршруту Москва – Манама с частотой 2 рейса в неделю;

Доминикана по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой 3 рейса в неделю;

Молдавия по маршруту Москва – Кишинёв с частотой 3 рейса в неделю.

Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва – Дамаск с 1 до 3 рейсов в неделю, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Но, пожалуй, главной новостью для многих россиян станет открытие авиасообщения с аэропортами, расположенными на курортах Египта. Правда, улететь в африканскую страну удастся только из Москвы.

С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Отметим, что большая часть россиян вынуждена летать на заграничные курорты через Москву, несмотря на значительные расходы, так как прямых рейсов из административных центров регионов попросту нет или не было.

Как писала «Областная газета», ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не выдало ни одного нового допуска на полёты в Египет. В разделе об отказах значилось 231 направление из аэропортов России на курорты Египта.