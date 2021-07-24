В Екатеринбурге позволили жарить шашлык и разводить костры

В Екатеринбурге горожанам позволили жарить шашлык и разводить костры. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Екатеринбурга приняла решение отменить действие особого противопожарного режима на территории города. Теперь местным жителям и гостям города можно свободно посещать леса и готовить шашлыки.

Запрет на разжигание открытого огня и посещения лесов действовал с апреля 2021 года. Соответствующее постановление об отмене особого режима подписал глава столицы Урала Алексей Орлов.

Отметим, что особый противопожарный режим продолжает действовать на остальных территориях Свердловской области. Гражданам запрещено посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь и разводить костры.

Отметим, что синоптики продлили действие штормового предупреждения на территории Свердловской области. Как писала «Областная газета», 24 июля местами на территории Среднего Урала ожидаются очень сильные дожди, ливни, местами крупный град, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.