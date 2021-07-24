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24 июля 2021, 18:02

Названы новые сроки проведения Всероссийской переписи населения

Перепись населения

Окончательное решение о новом переносе сроков Всероссийской переписи пока не объявлено. Фото: Алексей Кунилов

Основной этап Всероссийской переписи населения может пройти с 15 октября по 14 ноября. Таким образом сроки могут сдвинуться на две недели.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении переписи в период с 1 по 31 октября 2021 года. Это был третий перенос сроков из-за коронавируса.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для её организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования", - пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Отмечается, что это обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи.

Окончательное решение пока не объявлено.

Напомним, что сначала перепись хотели начать в октябре-2020. Её переносили на апрель этого года, затем - на сентябрь 2021 года, и сейчас - на октябрь. При этом в некоторых муниципалитетах, в том числе свердловских, перепись началась заранее, в прошлом году. В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО.

Областная газета Свердловской области

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