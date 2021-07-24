Названы новые сроки проведения Всероссийской переписи населения

Основной этап Всероссийской переписи населения может пройти с 15 октября по 14 ноября. Таким образом сроки могут сдвинуться на две недели.
Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении переписи в период с 1 по 31 октября 2021 года. Это был третий перенос сроков из-за коронавируса.
"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для её организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования", - пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Отмечается, что это обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи.
Окончательное решение пока не объявлено.
Напомним, что сначала перепись хотели начать в октябре-2020. Её переносили на апрель этого года, затем - на сентябрь 2021 года, и сейчас - на октябрь. При этом в некоторых муниципалитетах, в том числе свердловских, перепись началась заранее, в прошлом году. В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО.