Названы новые сроки проведения Всероссийской переписи населения

Окончательное решение о новом переносе сроков Всероссийской переписи пока не объявлено. Фото: Алексей Кунилов

Основной этап Всероссийской переписи населения может пройти с 15 октября по 14 ноября. Таким образом сроки могут сдвинуться на две недели.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении переписи в период с 1 по 31 октября 2021 года. Это был третий перенос сроков из-за коронавируса.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для её организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования", - пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Отмечается, что это обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи.

Окончательное решение пока не объявлено.