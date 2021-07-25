Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге России

Награды корабля теперь будут хорошо заметны на полотнище флага. Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-морском (Андреевском) флаге РФ. В документе закреплены исторические традиции советских и российских военных моряков, которые сформировались за 325 лет существования отечественного Военно-морского флота и прописанные в Корабельном уставе ВМФ.

Из документа следует, что «корабли ни при каких обстоятельствах не спускают военно-морской флаг перед противником». Также указано, что каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно защищать военно-морской флаг в бою и не допускать его захвата противником». Также закреплено требование немедленно заменить сбитое в бою полотнище флага на новое, которое должно храниться в специально определённом командиром корабля месте.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», - сказано в документе.

Также указано, что военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава флота, могут храниться на кораблях как реликвии в месте, установленном командиром корабля.

В указе также предусмотрены изменения на полотнище Андреевского флага. Если прежде изображения наград корабля помещались в левом верхнем углу стяга, то теперь они займут место в его центральной части. При этом высота знака ордена или орденов будет увеличена до трети ширины стяга.

Напомним, сегодня в России отмечается День Военно-морского Флота. Празднования проходят ежегодно в последнее воскресенье июля. Праздник учреждён указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Главный парад кораблей состоится в Санкт-Петербурге. На праздновании ожидают Президента РФ Владимира Путина.