Фёдор Конюхов завершает одиночный дрейф на ледовой полярной станции

Путешественник рассказал, что льдина, на которой он плывёт достаточно прочная - 1-1,5 м. Трещин на ней нет, однако вокруг палатки Фёдора Конюхова постепенно формируется пресное озеро, и он находится в его центре. Фото: Instagram Фёдора Конюхова.

26 июля завершится 10-дневный одиночный дрейф российского путешественника Фёдра Конюхова на ледовой полярной станции. За это время он проделал путь в 100 км в районе Северного полюса.

Сам путешественник рассказал, что льдина, на которой он плывёт достаточно прочная - 1-1,5 м. Трещин на ней нет, однако вокруг палатки Фёдора Конюхова постепенно формируется пресное озеро, и он находится в его центре.

"В шестой раз я на Северном полюсе, но эта экспедиция отличается от моих прошлых походов в Арктике. Там я каждый день двигался к Полюсу, проходил по 10-15 километров, разбивал лагерь, готовил ужин, спал, а утром собирался и снова в путь. Сейчас я дрейфую в районе Полюса, мне не нужно никуда идти, и это непривычно. Время летит очень быстро, утром провожу обязательный обход лагеря, проверку снаряжения и оборудования. Температура воздуха от 0 до +1, погода сырая, идёт мелкий дождь, вокруг много воды, для меня талая вода - основная проблема. Самый солнечный день был в момент установки лагеря, когда уходил ледокол (15 июля). С тех пор серая мгла, нет никаких звуков. Абсолютная тишина", - написал в своём Instagram Фёдор Конюхов.

Известно, что он занимается изучением микропластика на полярной станции в рамках проекта "Чистая Арктика", интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, а в свободное время пишет картины арктических пейзажей. Дрейф начался с 16 июля. 11 июля он вышел с экспедицией из города-героя Мурманска курсом на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

В 2019 году "Областная газета" подробно рассказывала о деталях кругосветного перехода Фёдора Конюхова на вёсельной лодке в Южном полушарии. По его возвращении из экспедиции журналисты "ОГ" побывали в месте силы путешественника.

В 2021 году путешественник представлял свою выставку в Екатеринбурге.