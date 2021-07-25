Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Он отметил, что твёрдость и проницательность, честность и верность долгу являются особыми качествами, необходимыми для работы следователя.

По словам главы государства, для такой работы необходимы особые качества - твёрдость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. «Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», - сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Президент России поблагодарил следователей за трудную, напряжённую и крайне ответственную службу, которая важна для всей страны. Он отметил заслуги сотрудников СКР и подразделений в структуре МВД и ФСБ. Президент подчеркнул, что они защищают закон и интересы государства, добиваются привлечения к суду коррупционеров и прочих преступников.

«Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин пожелал следователям и их близким «здоровья, успехов и всего самого доброго».

Напомним, сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия - профессиональный праздник работников СКР, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.