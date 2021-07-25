Президент Владимир Путин поздравил моряков с профессиональным праздником с акватории Невы

Владимир Путин поздравил моряков с праздником. Фото: фресс-служба Кремля

В Главном военно-морском параде, который состоялся в Санкт-Петербурге, приняли участие около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Авиация не осталась в стороне — были представлены 48 самолётов и вертолётов морской авиации.

Участниками стали:

ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов»,

большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»,

корветы «Гремящий» и «Стойкий»,

большой десантный корабль «Пётр Моргунов»,

большой десантный корабль «Минск»,

корабль противоминной обороны «Александр Обухов»,

корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

В статичной части парада впервые представлен ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед началом основной части смотра глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей. Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-морского Флота.

Фото: пресс-служба Кремля

«Мы любим и чтим наш Военно-Морской Флот, по праву гордимся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, – всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира. С праздником вас! Да здравствует российский Военно-Морской Флот!» - сказал глава государства.

Отметим, что во Владивостоке парад с участием людей был отменён из опасений распространения коронавируса. Читатель «Областной газеты» прислал фото, на котором в городской бухте видны лишь частные яхты. Несмотря на это, город празднует. На улицах много людей, которые обмениваются поздравлениями.

Фото: Владимир Зубковский

Фото: Владимир Зубковский

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