Президент Владимир Путин поздравил моряков с профессиональным праздником с акватории Невы

В Главном военно-морском параде, который состоялся в Санкт-Петербурге, приняли участие около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Авиация не осталась в стороне — были представлены 48 самолётов и вертолётов морской авиации.
Участниками стали:
- ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов»,
- большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»,
- корветы «Гремящий» и «Стойкий»,
- большой десантный корабль «Пётр Моргунов»,
- большой десантный корабль «Минск»,
- корабль противоминной обороны «Александр Обухов»,
- корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».
В статичной части парада впервые представлен ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», сообщили в пресс-службе Кремля.
Перед началом основной части смотра глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей. Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-морского Флота.
«Мы любим и чтим наш Военно-Морской Флот, по праву гордимся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, – всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира. С праздником вас! Да здравствует российский Военно-Морской Флот!» - сказал глава государства.
Отметим, что во Владивостоке парад с участием людей был отменён из опасений распространения коронавируса. Читатель «Областной газеты» прислал фото, на котором в городской бухте видны лишь частные яхты. Несмотря на это, город празднует. На улицах много людей, которые обмениваются поздравлениями.
Читайте также:
Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге России.