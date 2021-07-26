В Ирбите отменили межрегиональную ярмарку и мотофестиваль

Причиной отмены мероприятий стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Фото: Александр Исаков

Масштабное межрегиональное мероприятие «Ирбитская ярмарка», а также мотофестиваль в этом году не состоятся. Такое решение приняли городские власти в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В администрации Ирбита пояснили, что отказаться от проведения праздников пришлось ради сохранения здоровья граждан на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Традиционно ярмарка и мотофестиваль проводились в Ирбите в начале августа.

Как писала «Областная газета», 14 июля региональное управление Роспотребнадзора ужесточило ограничительные меры, запретив проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Напомним, что в прошлом году ярмарка не состоялась по той же причине. А в августе 2019 года её посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что «собравшая рекордное число участников Ирбитская ярмарка развивается хорошими темпами, а сам город взял курс на обновление и строит хорошие планы по развитию промышленности, реконструкции, благоустройству».

«Это уже не просто исторический аттракцион, а действительно место бойкой торговли и своеобразная выставка, где можно познакомиться с фермерской продукцией, народными промыслами, уникальными уральскими товарами», – написал в соцсетях глава региона.