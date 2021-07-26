В Ирбите отменили межрегиональную ярмарку и мотофестиваль

Масштабное межрегиональное мероприятие «Ирбитская ярмарка», а также мотофестиваль в этом году не состоятся. Такое решение приняли городские власти в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В администрации Ирбита пояснили, что отказаться от проведения праздников пришлось ради сохранения здоровья граждан на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Традиционно ярмарка и мотофестиваль проводились в Ирбите в начале августа.
Как писала «Областная газета», 14 июля региональное управление Роспотребнадзора ужесточило ограничительные меры, запретив проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.
Напомним, что в прошлом году ярмарка не состоялась по той же причине. А в августе 2019 года её посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что «собравшая рекордное число участников Ирбитская ярмарка развивается хорошими темпами, а сам город взял курс на обновление и строит хорошие планы по развитию промышленности, реконструкции, благоустройству».
«Это уже не просто исторический аттракцион, а действительно место бойкой торговли и своеобразная выставка, где можно познакомиться с фермерской продукцией, народными промыслами, уникальными уральскими товарами», – написал в соцсетях глава региона.
Справка «ОГ»
Ирбит — один из старейших уральских городов. Он возник в 1631 году и до революции 1917 года развивался благодаря проходившей в нём ярмарке. В советские годы развитию города способствовало развёрнутое в нём крупнейшее в стране производство тяжёлых мотоциклов. Ещё город знаменит тем, что в 1846 году здесь был открыт старейший на Урале театр, в 1883 году — историко-этнографический музей, а в 1972 году — один из лучших в Свердловской области музей изобразительных искусств. Наличие этих объектов вкупе с возрождённой в 2002 году ярмаркой способствует превращению Ирбита в один из туристических центров Среднего Урала.