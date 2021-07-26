В Свердловской области скорректируют показатели продовольственной независимости региона

Депутаты предложили расширить документ новым пунктом — обеспеченность овощами. Этот показатель должен быть на уровне не менее 44%. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют скорректировать показатели продовольственной независимости региона. Народные избранники предложили изменить уровень самообеспечения Среднего Урала теми видами продуктов, которые здесь производятся.

В действующей редакции закона (от 25 января 2012 года с последними изменениями от 3 марта 2020 года) указано, что на территории Свердловской области должно производиться мяса и мясопродуктов – не менее 55,3%. Сейчас депутаты предлагают повысить планку до 60%.

Обеспеченность молоком предложили повысить с 60,3% до 70%. Обеспеченность яйцами и картофелем остаётся на уровне 100%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, депутаты предложили расширить документ новым пунктом — обеспеченность овощами. Этот показатель должен быть на уровне не менее 44%.

В пояснительной записке не говорится, почему было принято решение изменить показатели. Отметим, что сейчас на прилавках свердловских магазинов представлен привозной картофель, в том числе из Египта. Кроме того, в этом году на Среднем Урале местами наблюдается засуха. В связи с этим аграрии опасаются, что урожай будет низким

Как писала «Облгазета», в связи с засушливым летом для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим ЧС. Это поможет аграриям получить поддержку из федерального бюджета.