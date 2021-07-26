Тагильский мост подорожал на 300 млн рублей

На мостовые пролёты уже натаскивают дорожную одежду Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Новый мост через Нижнетагильский пруд, строительство которого сейчас в самом разгаре, обойдётся бюджету Свердловской области дороже на 300 млн рублей. Выделить дополнительные средства на проект распорядился губернатор региона Евгений Куйвашев (постановление №438-ПП от 22.07.2021 опубликовано на портале правовой информации области www.pravo.gov66.ru).

Автодорожный мостовой переход длиной 434 метра, соединяющий берега Нижнетагильского пруда, начал строиться в 2020 году. Это крупнейший подарок тагильчанам к предстоящему 300-летию города (будет отмечаться в 2022 году). Деньги на масштабную стройку выделяют правительство Свердловской области и металлургическая компания «ЕВРАЗ».

В этом году из областной казны на работы выделено 1,2 млрд рублей. В следующем году планировалось выделить 1,5 млрд рублей, но постановлением регионального правительства за подписью Евгения Куйвашева эта сумма увеличена до 1,8 млрд рублей.

Как пояснили в администрации Нижнего Тагила, рост стоимости проекта обусловлен двумя причинами. Во-первых, это дополнительные работы, не предусмотренные проектом, сказал глава города Владислав Пинаев. Так, технологическую дорогу, по которой двигались большегрузы на стройплощадку, пришлось выкладывать бетонными плитами. В непогоду по голой земле транспорт, нагруженный доверху материалами, просто не мог проехать.

Во-вторых, в России с этого года резко выросли цены на металлопрокат (а большинство конструкций нового моста – металлические). Рост по стране составил от 40 до 80 процентов – на арматуру, листовой и фасонный металл, трубы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже проводила проверки по этому факту, но нарушений не выявила. Удорожание металла – общемировой тренд, связанный с колебанием рынка в период пандемии, констатировали эксперты.

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