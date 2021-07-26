Борщ «подсел» на импорт: почему подорожали овощи на Среднем Урале?

Этим летом овощи по цене почти сравнялись с заморскими фруктами Фото: Алексей Кунилов

Этим летом рекорды по дороговизне бьют обычные овощи из так называемого «борщевого набора» – морковь, свёкла, капуста, лук, картофель. Даже Президента России Владимира Путина на недавней прямой линии спросили, почему бананы из Эквадора по стоимости стали дешевле моркови. После этого власти на местах обратили пристальное внимание на эту проблему, и цены на овощи несколько снизились. Тем не менее в Свердловской области проблема усугубилась тем, что у нас урожай овощей в значительной степени пострадал от засухи, и на прошлой неделе губернатор региона Евгений Куйвашев объявил в 39 муниципальных образованиях режим ЧС по засухе.

Клубни с виноград

Крупнейший производитель овощей и картофеля на Среднем Урале – агропромышленный комбинат «Белореченский» Белоярского городского округа. Там из-за засухи только от неурожая картофеля прогнозируют потери в 40 миллионов рублей.

– Под овощами в хозяйстве занято 300 гектаров, все они на поливе. Из возделываемой тысячи гектаров картофеля только 200 на поливе, и разница существенная, – говорит генеральный директор АО «АПК «Белореченский» Александр Кожевников. – Тот картофель, что находится не на поливных землях, дал клубни величиной в виноград. Они вырастут максимум с куриное яйцо. Этот картофель не будет товарным, торговые сети его возьмут лишь как экономпродукт по низкой цене.

У фермеров Каменского городского округа ситуация из-за засухи ещё тяжелее.

– Такого не было ни разу за все 20 лет моего фермерства, даже в 2010 году засуха такого ущерба не нанесла, – говорит фермер из села Травянское Романи Суаридзе. – Моркови, например, нынче уродится только процентов 20 от запланированного. Сеял морковь на 55 гектарах, но на 30 гектарах вообще ничего не взошло. С апреля, как снег растаял, и до середины лета у нас не было дождей. Поливных земель нет, так что овощи у нас пострадали от засухи очень сильно.

Евгений Куйвашев охарактеризовал ситуацию как крайне тревожную. Он заявил, что к нему обратились главы муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий. Ориентировочная сумма ущерба у них из-за засухи может оцениваться в 4,7 миллиарда рублей.

Дефицитная морковь

Но нынешний неурожай скажется на прилавках завтра. Тогда почему сейчас цены на овощи столь высоки, ведь Средний Урал всегда был самодостаточным регионом по обеспечению овощами открытого грунта? Заместитель председателя некоммерческого партнёрства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области » Игорь Картузов считает, что причина в дефиците продукции.

– Картофель мы можем хранить до лета, морковь – нет, – говорит Игорь Картузов. – В летний период морковь нам всегда везут из Азербайджана, Киргизии, Израиля.

В этом году местные овощи пропали с прилавков значительно раньше, считает Александр Кожевников, потому что в прошлом году урожай картофеля и овощей был низким, а значит, импортной продукции потребовалось больше, и это прямо сказалось на стоимости так называемого «борщевого набора» – он подорожал. Однако в последние дни на Среднем Урале уже наметилась тенденция снижения цен на овощи, потому что в торговой сети стала появилась продукция от местных сельхозпроизводителей.

– Мы сами это на себе ощутили: в первую неделю торговали свёклой по 80 рублей за килограмм, – говорит Александр Кожевников. – Потом цена упала до 40 рублей – в два раза!

Морковь пока держится в районе 80 рублей за килограмм, потому что копка этих корнеплодов ещё не началась. Но то ли ещё будет, когда в магазины пойдёт основная масса урожая.

Вместо овощей – ягоды

Казалось бы, вот он, выход из ситуации с высокими ценами – стимулирование местного производства. Но у нас своё производство, наоборот, снижается. Вот и в этом году сельхозорганизации области под овощи заняли 1 315 гектаров полей – почти на 160 гектаров меньше, чем в предыдущем. Такая тенденция продолжается уже много лет. Так, в Белоярском городском округе, который раньше специализировался на производстве картофеля и овощей, остался практически один их производитель – тот же агрокомбинат «Белореченский». С 2017 года перестал заниматься овощами крупный производитель овощей – агрофирма «Уралсемпром». Там под овощами было занято 450 гектаров.

Уходят с овощного рынка и более мелкие игроки. Так, в одном из старейших фермерских хозяйств нашего региона, расположенном в Сысертском городском округе, где специализировались на производстве овощей, сейчас возделывают… ремонтантную землянику. По словам главы этого фермерского хозяйства Сергея Банных, в производстве овощей нынче больше рисков, чем при выращивании ягод. Большой урожай для овощеводов оборачивается резким падением цен, неурожай – убытками от гибели посевов. А издержки на производстве овощей сегодня весьма значительные: дорого обходится покупка топлива, семян, средств защиты растений. Очень часто эти затраты не окупаются.

Над стимулированием местного производства овощей задумались в Законодательном собрании Свердловской области. Там предложили внести изменения в действующий закон «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» по увеличению доли собственной овощной продукции в регионе. Закон должен заставить исполнительные власти позаботиться о наращивании собственного производства.

Кроме того, законодатели создали рабочую группу по контролю цен на овощи. Зимой этого года был удачный пример, когда Правительство России для борьбы с ростом цен на сахар и подсолнечное масло установило на них предельные цены в рознице. Эксперты считают, что с овощами это сделать вряд ли удастся: на этом рынке слишком много импорта. Так, на начало июля Свердловская область, по данным федерального Центра агроаналитики, импортировала овощной продукции на 8,4 миллиона долларов. Это больше, чем молочных продуктов, кофе, какао и чая вместе взятых.

– Административным методом цены снизить можно. Вопрос в том, как надолго, – считает директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин. – Это ведь как маятник оттягивать или пружину сжимать – рано или поздно их придётся отпустить. И как только искусственное воздействие закончится, рынок всё равно придёт к своему равновесию и отпущенная цена вернётся в нормальное для неё состояние.

КСТАТИ Ввод режима ЧС поможет селянам Свердловской области компенсировать часть своих потерь. Во-первых, по страхованию сельскохозяйственных рисков, так как засуха расценивается как чрезвычайная ситуация регионального характера. Также в этом случае аграрии могут не возвращать полученные субсидии: данная господдержка оговаривается условиями, одно из них – неснижение производства. Вдобавок регион может подать заявку на федеральную помощь.