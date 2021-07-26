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26 июля 2021, 19:13

Евгений Куйвашев вручил Семёну Спектору знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Семён Спектор

В эти выходные Семён Спектор отметил 85 лет. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня прошло вручение знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени почётному гражданину Свердловской области Семёну Спектору. Накануне легендарный врач отметил своё 85-летие.

Награду вручал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, заботы и милосердия. В годы Великой Отечественной войны на вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Долгожданная Победа и мирное время дали вам возможность получить любимую профессию, всецело посвятить себя помощи людям", - отметил глава региона.

Он также отметил, что детище врача - Областной клинический госпиталь ветеранов войн - стал одним из российских лидеров по масштабу деятельности. 

"Счастлив сегодня, в свои 85 лет, слышать такие слова! И счастлив, что когда-то я попал и остался жить здесь, в Свердловской области. Самые лучшие люди живут здесь, на Урале. Я им предан, и до конца жизни буду им служить", - цитирует Семёна Спектора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, указ о награждении уральского врача знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени губернатор Евгений Куйвашев подписал 15 июля. Накануне юбилея Семён Исаакович рассказал "Облгазете" о своей семье, непростом пути к профессии и о том, как сохранить в себе настоящего человека и прожить 60 лет в браке с одной супругой.

Областная газета Свердловской области

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