Евгений Куйвашев вручил Семёну Спектору знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

В эти выходные Семён Спектор отметил 85 лет. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня прошло вручение знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени почётному гражданину Свердловской области Семёну Спектору. Накануне легендарный врач отметил своё 85-летие.

Награду вручал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, заботы и милосердия. В годы Великой Отечественной войны на вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Долгожданная Победа и мирное время дали вам возможность получить любимую профессию, всецело посвятить себя помощи людям", - отметил глава региона.

Он также отметил, что детище врача - Областной клинический госпиталь ветеранов войн - стал одним из российских лидеров по масштабу деятельности.

"Счастлив сегодня, в свои 85 лет, слышать такие слова! И счастлив, что когда-то я попал и остался жить здесь, в Свердловской области. Самые лучшие люди живут здесь, на Урале. Я им предан, и до конца жизни буду им служить", - цитирует Семёна Спектора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, указ о награждении уральского врача знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени губернатор Евгений Куйвашев подписал 15 июля. Накануне юбилея Семён Исаакович рассказал "Облгазете" о своей семье, непростом пути к профессии и о том, как сохранить в себе настоящего человека и прожить 60 лет в браке с одной супругой.