Эпохальное событие в космонавтике (эксклюзив в «ОГ»!), куда делся сахар, новая мега-звезда: самое интересное в номере за 28 июля

Добрый день!

В середине июля в Екатеринбург приезжал космонавт, Герой России Олег Артемьев. Многие из нас знакомы с ним по блогу в Инстаграме, где он красиво и ярко рассказывает о космосе. Олег верующий человек. В столице Урала он принял участие в крестном ходе до Ганиной Ямы и принял из рук митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения икону святой великомученицы Екатерины, покровительницы Екатеринбурга. Артемьев намерен взять её с собой в предстоящую экспедицию весной 2022 года. На околоземной орбите космонавт поставит на образе почтовый штемпель МКС и вернёт его к 300-летию уральской столицы, которое будет отмечаться в 2023 году.

Жители Среднего Урала стали жаловаться на исчезновение сахара из магазинов. Оказалось, что в других регионах России также столкнулись с этой проблемой... Вообще, с сахаром у нас проблем не было давно. А после того как в декабре прошлого года Правительство России зафиксировало розничные цены на сахар, народ и вовсе привык брать его по твёрдой цене в 45 рублей за килограмм. Но с 1 июня соглашение о фиксированных ценах закончило своё действие. В результате цены подросли, а кое-где сахар вовсе исчез с полок. Журналисты «Областной газеты» сделали запрос в министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области — с чем же связан дефицит?

Олимпиада. К ней приковано внимание всех в эти дни, особенно после такого блестящего старта российской сборной. Команда наших спортивных журналистов — Пётр, Данил и Наталья – пристально следят за всеми событиями. В предыдущем номере они рассказали о лучнице, нашей землячке, Ксении Перовой, которая завоевала серебро. В нынешнем номере они подготовили интервью с золотоносным Давидом Белявским — новой мега-звездой свердловского спорта, давним другом «Областной газеты».

В селе Мраморское, что под Полевским, завершился фестиваль «Мраморная миля». Четыре года назад организаторы впервые предложили музыкантам опробовать экзотическую площадку под открытым небом – действующий мраморный карьер. Идея фикс, абсолютно иррациональная вроде бы, не провалилась. Напротив. То, что предполагали, подтвердилось. Исполинская мраморная чаша усиливает и облагораживает звук. В прошлом году, при небольшом (из-за COVID) числе зрителей, в карьере прозвучала классика. Нынче импровизированный музыкальный зал был отдан этнической музыке. Кстати, это событие привлекло внимание ведущих мировых СМИ: репортажи о нем опубликовали Euronews, Russia Today, Associated Press.