ЗАГСам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Максимальное выделяемое время для процедуры в случае выезда - 150 минут с учётом времени, которое специалист проведёт в пути до места заключения брака. Фото: Александр Исаков

Минюст РФ подписал приказ, разрешающий регистрировать браки на дому и в больницах. Выезжать специалисты ЗАГСов будут только при особых обстоятельствах, указанных в заявлении влюблённых.

Вступающих в брак уведомят о времени приезда. Максимальное выделяемое время для процедуры - 150 минут с учётом времени, которое специалист проведёт в пути до места заключения брака.

При этом паре может быть отказано в регистрации брака на дому или в больнице. Тогда заявителей должны уведомить об этом или по их требованию предоставить им письменный отказ руководителя органа ЗАГС.

"Административные процедуры, совершаемые при государственной регистрации заключения брака на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак, аналогичны административным процедурам, осуществляемым при государственной регистрации заключения брака в помещении органа ЗАГС", - говорится в тексте приказа Минюста.

Согласно ст. 11 Семейного кодекса РФ, особыми обстоятельства признаны беременность, рождение ребёнка, угроза жизни жениха или невесты. Напомним, что заключение брака производится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи влюблёнными заявления в орган записи актов гражданского состояния.

Член Ассоциации юристов России также сообщила "Российской газете", что есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже и могут быть расценены органами ЗАГСа тоже как особые. Обновлённые положения вступают в силу в начале августа.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым отменил обязательное внесение в паспорт отметок о регистрации брака и наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН. Изменения вступили в силу. "Областная газета" разбиралась, к чему приведёт отмена обязательных отметок в паспорте о браке и наличии детей.