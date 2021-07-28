Букет из свежих угроз

Чем мужчина угрожает женщине

Если ещё хоть раз твоя мама приедет к нам перед карантином, я заражусь, честное слово!

Если ты ещё раз вставишь мне кляп, когда я храплю, я вставлю тебе кляп, когда ты говоришь, что я храплю!

Если будешь отвечать за меня, то я уйду из загса прямо посреди регистрации!

Ещё раз залезешь в мой телефон – увидишь там фотки себя ненакрашенной!

Фото: Алексей Кивокурцев

Ещё раз закричишь на меня, и твой крик вылетит у тебя изо рта со скоростью звука, поняла?!

Ещё раз постираешь мой паспорт, и можешь стирать свидетельство о браке!

Ещё раз вызовешь мужа на час, и лишишься ночного мужа на пять минут!

Если ты ещё раз выбросишь с балкона мои вещи, то в этот раз обратно тащить будешь сама!

Если ты ещё раз назовёшь меня при всех «котик», то я пойду в прихожую и помечу всю обувь!

Если не перестанешь настраивать против меня свою маму, я ей собью вообще все настройки!

Если ты ещё раз скажешь: «А как тебе это? А это? А это?», я скажу как мне всё это!

Если ты ещё раз дёрнешь меня за дреды, потянешь за кольцо в носу или вставишь плойку в ушной тоннель, я тебе все татуировки повыцарапаю!

Ещё раз состроишь глазки Николаю, и я пойду и глазки-то ему на тебя пооткрываю!

Ещё раз не пустишь меня ночевать, и ищи себе новую входную дверь!

Если ты ещё раз приготовишь вот это, то я тебя заставлю готовить только вот это! Очень вкусно, спасибо!

Ещё раз скажешь мне: «Ты меня не любишь!», и я логически докажу тебе, что это не так!

Ещё раз потеряешь платок – молись на ночь!

Иллюстрация: Виктор Балабас

Чем женщина угрожает мужчине

Если я тебя ещё раз с ней увижу, то я не знаю, что с тобой сделаю! Но я узнаю и сделаю!

Если ты ещё хоть раз поменяешь пароль в телефоне, я поставлю пароль на холодильник!

Если ты ещё хоть раз со мной разведёшься, я больше за тебя никогда не выйду!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

Если ты после этого не женишься на мне, то я всю жизнь буду считать тебя жалким, несчастным, нечестным человеком!

Ещё хоть раз выбросишь пластик вместе со стеклом и пищевыми отходами, я больше мусор никогда сортировать не буду!

Если ты не можешь всего час подождать, пока я собираюсь в театр, я буду собираться два!

Ещё раз скажешь: «Прекрати истерику», и я докажу, что это я нормально разговаривала!

Ещё раз взглянешь на эту шлюху, и я выцарапаю твои глаза и пошлю ей прямо в телестудию!

Ещё раз забудешь похвалить мамины щи – получишь по своим!

Ещё раз встречу тебя в стрип-клубе, ты до конца жизни будешь мне всю свою зарплату в трусы приносить!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

Если будешь заканчивать за меня мои фразы, то я не буду говорить начало!

Перестань говорить мне: «Перестань!» Не перестанешь говорить «перестань», я тебе так перестану, так перестану по перестательной железе – мигом перестанешь перестанькать!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

Ещё раз при всех назовёшь меня дурой – пойду на второе высшее!

Ещё хоть раз назовёшь меня Сергей Сергеевич, я всё твоему Сергею Сергеевичу расскажу!

Если ты ещё хоть раз придёшь домой под утро, то знай, что суп в холодильнике, котлеты на плите, а я тебя люблю!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

Опубликовано в №136 от 29.07.2021