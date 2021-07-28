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Общество
28 июля 2021, 13:34

Сроки продажи туров по программе туристического кешбэка продлили до 31 августа

Девушка в маске мечтает путешествовать

Совершить покупку можно до 31 августа, а отправиться в путешествие - до конца года. Фото: Галина Соловьёва

Ростуризм продлил на месяц сроки продажи туров в рамках туристического кешбэка. Купить путёвки по программе можно до 31 августа. Ранее предполагалось, что этап продлится с 16 июня по 31 июля.

"Текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", - приводятся в сообщении Ростуризма слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Отмечается, что условия сохраняются. Туристу на карту МИР вернётся 20% от стоимости тура или проживания. Максимальный кешбэк составляет 20 тысяч рублей. Приобрести путешествие теперь можно до 31 августа включительно, а совершить его с 1 октября по 24 декабря. В программе участвуют туры от 2 ночей. Этап охватывает даты школьных осенних каникул.

Напомним, что программа туристического кешбэка начала действовать в прошлом году. За всё время ею воспользовались более 2 миллионов россиян, которые купили туры и проживание на 35,5 млрд рублей. Им на карты вернулось около 6,7 млрд рублей.

В Ростуризме отмечают, что наиболее популярными являются туры в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Кроме того, граждане выбирают оздоровительные путешествия на Алтай, в Тюмень и культурно-познавательные - в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

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