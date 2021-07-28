Уральское следственное управление на транспорте СКР присоединили к Приволжскому

Возглавил Центральное межрегиональное СУ на траспорте Анатолий Митин, который который до этого руководил Приволжским СУ на транспорте. Фото: с сайта ведомства

28 июля завершилась реорганизация Уральского СУ на траспорте. Его присоединили к Приволжскому и создали на их базе Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР с местом дислокации в Нижнем Новгороде.

Как ранее писала "Областная газета", возглавил его Анатолий Митин, который который до этого руководил Приволжским СУ на транспорте.

"Уведомляем об образовании Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России на базе Приволжского следственного управления на транспорте СК России путём присоединения Уральского следственного управления на транспорте СК России. В компетенцию ведомства входит приём, регистрация, проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях в сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах", - говорится на сайте бывшего Уральского следственного управления.

Напомним, что это ведомство существовало с января 2011 года. С августа 2018 года его возглавлял уроженец посёлка Шаля генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников. Его дальнейшую судьбу официально не комментируют. Петра Решетникова прочат на пост главы челябинского СУ СКР, однако эти слухи никем и нигде не подтверждены. При этом вышеупомянутая должность на данный момент вакантна. Обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области исполняет замглавы Константин Мирошниченко.

Добавим, что оптимизация коснётся и других следственных управлений на транспорте: Северо-Западное СУ в Санкт-Петербурге объединят с Московским межрегиональным СУ в Западное межрегиональное СУ, а на базе Восточно-Сибирского и Дальневосточного СУ образуют Восточное межрегиональное СУ.