В Екатеринбурге дважды пропишут почётное звание «Город трудовой доблести»

Вот такой проект стелы работы скульптора Дениса Стритовича выбрали как типовой. В каком виде будут стелы в Екатеринбурге, ещё неизвестно. Фото: из проекта Дениса Стритовича

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мэрии провести конкурс на лучший дизайн-проект новой городской стелы. Она будет установлена у аэропорта Кольцово. По условиям конкурса, на арт-объекте нужно зафиксировать сразу три памятных события: предстоящее 300-летие уральской столицы, присвоение аэропорту имени Акинфия Демидова и присвоение городу почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Между тем ещё недавно екатеринбуржцам предлагалось выбрать место под стелу «Город трудовой доблести», и по итогам народного голосования лидировала территория на Уралмаше. Что же получается – чиновники от неё отказались? Или таких стел будет две?

Как вы помните, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается с прошлого года российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Заявки от городов рассматривает федеральный оргкомитет «Победа», итоговое решение принимает Президент РФ.

В городе, получившем почётное звание, в обязательном порядке устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Изначально планировалось, что стелы будут практически одинаковы во всех городах – Российское военно-историческое общество (РВИО) даже провело конкурс на лучший типовой проект такой стелы. Победителем признали проект московского скульптора Дениса Стритовича – четырёхгранную конструкцию из металла и гранита высотой 20 метров на пьедестале со ступенями.

Но позднее выяснилось, что использовать данный проект без привязки к конкретной территории невозможно. И муниципальные власти были вынуждены адаптировать его к местности, что в конечном счёте сказалось на стоимости самой стелы. В РВИО, правда, заверили, что готовы часть расходов на памятный объект взять на себя, чтобы облегчить задачу муниципалитетам. Но реальных примеров финансовой помощи пока не наблюдается.

В Свердловской области первыми городами, удостоенными звания «Город трудовой доблести», стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Это произошло в прошлом году. А весной этого года почётное звание получил Каменск-Уральский. Но ни в одном из этих городов памятной стелы до сих пор нет…

Вопрос времени

Каменск-Уральский можно понять – с момента присвоения городу звания прошло всего два месяца. Мэр города Алексей Герасимов сразу заявил жителям:

– Стела будет обязательно, но, скорее всего, не в этом году. Нужно время, чтобы определиться с местом и форматом, посоветоваться с жителями.

В Нижнем Тагиле вопрос почти решился. Памятных стел с надписью «Город трудовой доблести» будет сразу две. Одна – на Привокзальной площади. Но установят её не раньше 2022 года – после того, как саму площадь полностью реконструируют. Проект реконструкции обойдётся в 300 млн рублей, включая установку стелы, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Но как точно будет выглядеть сама стела, в администрации до сих пор не знают – подрядчик её ещё проектирует.

Вторая стела, точнее, въездной знак, появится на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов. Её проект уже готов – на стеле будет герб Нижнего Тагила, орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести» и зубчатое колесо (стилизованный образ танкового ствола). Она обойдётся городу в 10,5 млн рублей, подрядчик для установки найден, стелу откроют в этом году, рассказал Пинаев.

Всё-таки две

В Екатеринбурге до недавнего времени речь шла об одной стеле. Площадка под неё выбиралась долго – рассматривались варианты поставить её на Плотинке, у Центральной гостиницы, в сквере у педуниверситета, на Уралмаше – в районе проспекта Космонавтов… Мэрия запускала онлайн-голосование, чтобы жители могли выразить своё мнение. В итоге большинство горожан высказались за Уралмаш.

Официальной информации о том, что стелу начали проектировать, нет. Зато на днях на сайте городской мэрии появилась другая информация – власти запускают конкурс на лучший проект памятной стелы у аэропорта Кольцово. «Работы архитекторов, дизайнеров и скульпторов будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители городской администрации, архитекторы, художники, члены совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга», говорится в пресс-релизе. Старт конкурса – 9 августа, подведение итогов – в конце сентября. Самое интересное: победитель конкурса получит денежный приз – 500 тысяч рублей из городской казны. А участники, занявшие второе и третье места, – по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. В общей сложности мэрия потратит на конкурс миллион рублей!

Как выяснила «Облгазета», памятных стел всё-таки будет две. Как пояснила пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, стела у аэропорта будет отражать вехи истории города, а вторая стела – непосредственно заслуги жителей во время Великой Отечественной войны. При этом на обеих стелах будет написано о присвоении Екатеринбургу почётного звания «Город трудовой доблести».

В пресс-службе мэрии также сообщили, что вариант с установкой стелы на Уралмаше ещё не окончательный, несмотря на народное голосование. По всей видимости, места для установки стелы будут обсуждаться снова. «Облгазета» следит за ситуацией.

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Кстати С большой долей вероятности, «доблестными» в ближайшее время станут ещё три территории – Ирбит, Серов и Первоуральск. Их заявки уже поддержали в Законодательном собрании региона, осенью оргкомитет «Победа» представит их Президенту РФ.