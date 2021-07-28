В Екатеринбурге отменили День строителя

В Екатеринбурге строители останутся без праздника в свой праздник. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге отказались от празднования Дня строителя. Массовые гуляния должны были пройти в Историческом сквере 7 августа.

Вместо праздника горожанам подарят велнес-площадку. Она появится на набережной Городского пруда и будет состоять из комплекса для занятий спортом и яблоневой аллеи. Торжественное открытие площадки и высадка деревьев запланированы на 5 августа, информирует пресс-служба Гильдии строителей Урала.

Отмечается, что после торжественного открытия площадки в Ельцин Центре пройдёт церемония награждения лауреатов конкурса "Миссис стройкомплекс". Победительница, которую выберут из 12 девушек-сотрудниц строительных компаний, получит корону. Проголосовать за участниц можно тут.

Напомним, в прошлом году День строителя в Екатеринбурге состоялся в формате онлайн. А в 2019 году праздник прошёл с размахом в парке имени Маяковского. Тогда горожане смогли увидеть 40 единиц строительной техники и принять участие в многочисленных мастер-классах. О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.