Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют до 22 августа

Закрытие парковки связано с подготовкой к фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера". Фото: Алексей Кунилов.

Администрация Екатеринбурга в воскресенье, 1 августа, закроет парковку на площади 1905 года. Это связано с подготовкой к фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера", который пройдёт с 14 по 22 августа.

Информацию о закрытии парковки подтвердили "ОГ" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Площадь обнесут ограждением.

Третий Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" приурочен к 298-й годовщине Екатеринбурга. Документ о подготовке к проведению мероприятия глава уральской столицы Алексей Орлов подписал ещё в июне.

"Для создания композиций дизайнеры используют десятки видов деревьев, трав и цветов, садовых материалов, а также скульптурных композиций. При этом все выставленные растения после завершения фестиваля будут высажены на улицах Екатеринбурга", - сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, организаторы фестиваля планируют разбить на площади небольшой водоём и создать амфитеатр. Для гостей фестиваля будут организованы релакс-зоны, фудкорт под открытым неборм, интерактивные лекции и фотосессии.

Добавим, в нынешнем году День города будут отмечать 14 августа. Праздник пройдёт в онлайн-формате. Подробнее об этом читайте тут.