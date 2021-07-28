Где отдохнуть в пандемию? Полный список открытых для россиян стран

Турция - одна из стран, которые сейчас доступны для российских туристов. Фото: Юлия Шамро

«Облгазета» составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

Из-за пандемии коронавируса варианты отдыха за границей сильно сократились: из более чем 200 государств, существующих на нашей планете, для россиян сейчас открыто порядка 80 (то есть менее половины). В некоторые из них можно улететь прямыми рейсами из разных городов России (в том числе из Екатеринбурга), в другие можно попасть через третьи страны. Правда, теперь для въезда практически в каждую страну требуют результат свежего ПЦР-теста, а кое-где ещё и придётся посидеть на карантине. Абсолютно открытыми являются всего четыре страны: Албания, Мексика, Доминиканская Республика и Северная Македония.