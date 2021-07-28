Темы дня

Общество
28 июля 2021, 20:20

Где отдохнуть в пандемию? Полный список открытых для россиян стран

Турция

Турция - одна из стран, которые сейчас доступны для российских туристов. Фото: Юлия Шамро

«Облгазета» составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

Из-за пандемии коронавируса варианты отдыха за границей сильно сократились: из более чем 200 государств, существующих на нашей планете, для россиян сейчас открыто порядка 80 (то есть менее половины). В некоторые из них можно улететь прямыми рейсами из разных городов России (в том числе из Екатеринбурга), в другие можно попасть через третьи страны. Правда, теперь для въезда практически в каждую страну требуют результат свежего ПЦР-теста, а кое-где ещё и придётся посидеть на карантине. Абсолютно открытыми являются всего четыре страны: Албания, Мексика, Доминиканская Республика и Северная Македония.

  • Опубликовано в №136 от 29.07.2021

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции
29.07.2021, 17:55 / Общество
Актёра Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом