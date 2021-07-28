Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со следующей недели

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам подготовки к новому учебному году. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году поручил перенести дату начала выплат в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Родители получат средства на две недели раньше.

Глава государства спросил у участников совещания, можно ли перенести дату начала единовременных выплат в 10 тыс. рублей с 16 на 2 августа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ответил, что техническая база для старта выплат уже полностью готова.

"Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Всего такие выплаты смогут получить родители около 20 млн детей.

Напомним, Президент РФ в начале июля подписал указ о назначении такой выплаты. Согласно ему, все семьи, где есть дети школьного возраста от шести до 18 лет, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также на них могут претендовать дети от 18 до 23 лет, которые имеют ограничения по здоровью и всё ещё продолжают обучение в школе. На эти цели выделено 204 млрд рублей.

Приём заявлений на получение единовременной выплаты стартовал 15 июля.

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