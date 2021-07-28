В Свердловской области появится ещё пять детских поликлиник и 760 педиатров

Глава региона осмотрел медицинское учреждение и пообщался с медицинским персоналом. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня совершил рабочую поездку сразу в два муниципалитета — Верхний Тагил и Кировград. Глава региона осмотрел ряд социальных объектов, проверил ход благоустройства городских пространств, а также расспросил местных жителей о наболевшем.

На «Набережной огней»

В Верхнем Тагиле продолжается благоустройство Площади Победы, «Набережной огней» и сквера. Работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» начались в феврале и сейчас идут с существенным опережением графика (от 5,5 до 6 месяцев).

Первый этап строительства набережной уже завершён. Её сделали с упором на активный отдых: возвели шесть спортивных площадок, на которых, несмотря на дождливую погоду, молодёжь активно играла в баскетбол и волейбол. Также здесь установили амфитеатр, скейт-парк, велодорожки и велопарковки. С другой стороны променада благоустроили зону, которую местные жители раньше называли «лягушатник» – из-за большого количества земноводных. В память об этом здесь установили памятник лягушке, а также дополнительные скамейки и беседки посреди раскидистых берёз. В дальнейшем на берегу появится 8-метровый маяк.

Благоустройство Площади Победы – через дорогу от набережной – планируют завершить к 1 сентября. А городской сквер хотят сдать к 15 октября. Сейчас на площадке трудятся 53 рабочих и 9 единиц техники.

В детской поликлинике в Кировграде

Далее губернатор проехал в Кировград, где посетил новую детскую поликлинику. Она построена в прошлом году на средства областного бюджета – это новое, отдельно стоящее здание на территории больничного городка. В поликлинике есть всё необходимое оборудование для оказания помощи детям. Впервые создано отделение восстановительной медицины.

Глава региона осмотрел медицинское учреждение и пообщался с медицинским персоналом. Увиденным он остался доволен:

– Такими, как в Кировграде, детские поликлиники должны быть везде. И мы к этому уверенно идём.

До конца 2025 года в области запланировано строительство ещё пяти детских поликлиник – в Серове, Берёзовском, Полевском, Арамиле и Екатеринбурге. Ещё в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но проблема медицинских кадров в регионе остаётся актуальной. Евгений Куйвашев пообщался с руководством больницы и молодым врачом-эпидемиологом Ксенией Пшеничниковой. Она приехала в Свердловскую область из Кургана и с 2018 года работает в Кировградской центральной городской больнице. В Кировграде ей предоставили муниципальную квартиру.

– Условия, которые созданы для молодых врачей в части жилья и в самой поликлинике, – это то, из-за чего я сюда переехала. Живу и работаю здесь уже три года, очень всем довольна, – сказала врач.

По данным муниципальных властей, в новом, недавно сданном многоквартирном доме зарезервированы ещё 11 квартир, которые ждут специалистов после окончания вуза. Такая практика внедрена во всей Свердловской области.

– Мы все понимаем: каким бы современным ни было здание и оборудование, лечить всё равно будет врач, а врачей всё ещё не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся её решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете. В сентябре этого года в Кировград вернутся четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в том числе один педиатр, — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что всего на разных курсах сейчас учатся 760 педиатров, которые будут работать в Свердловской области. С каждым годом количество детских врачей в регионе должно постепенно увеличиваться.

Красная папка для глав

После детской поликлиники губернатор проверил, как идёт строительство ещё одного объекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – Школьного сквера на большой площадке перед школой №2, рядом с центром детского творчества, стадионом, бассейном и парком Победы. Сейчас здесь строятся амфитеатры и выполнены все конструкции будущего скейтпарка. Работы планируется завершить уже к октябрю. Здесь же, на площадке у ДК, Евгений Куйвашев пообщался с молодёжью.

Губернатор заехал и на площадку, где ведётся капитальный ремонт магистрального трубопровода. В прошлом году в Кировграде на два дня вводился режим ЧС из-за аварии на сети. Тогда без отопления оказались 53 многоквартирных дома. Городские власти заключили контракт на капремонт участка сети, завершить его планируется осенью.

В конце рабочей поездки глава региона передал муниципальным властям традиционные папки с перечнем поручений, сформированных из обращений жителей, поступающих ему в том числе через Instagram. Речь в них идёт о работе системы здравоохранения, образовании и решении частных вопросов.

– Я прошу вас подготовить дорожную карту по решению этих задач. Возможно, есть более приоритетные вопросы, по которым не дозвонились, не «дописались» жители. Прошу подготовить развёрнутый ответ с предложениями, – сказал губернатор.