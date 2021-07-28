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Общество
28 июля 2021, 21:32

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего по улице с автоматом

Мужчина с автоматом

Полицейские установили, что оружие, с которым гулял 31-летний мужчина по имени Никита, оказался автоматом для страйкбола. Фото: скриншот из видео в соцсети.

Днём в среду, 28 июля, жители "ЖК Мичуринский" в Екатеринбурге заметили мужчину, который гулял по улице с автоматом в руках. Полицейские опознали мужчину по записям с камер видеонаблюдения и задержали его.

Видеозапись, на которой запечатлён разгуливающий с автоматом мужчина, опубликовали в группе "ЖК Мичуринский" в соцсети "ВКонтакте". О задержании мужчины, напугавшего жителей жилого комплекса, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД для допроса", - передаёт его слова ТАСС.

Полицейские установили, что оружие, с которым гулял 31-летний мужчина по имени Никита, оказался автоматом для страйкбола. Сотрудники МВД организовали проверку по факту инцидента, по итогам которой полицейские примут решение в отношении екатеринбуржца.

Областная газета Свердловской области

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