Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Знания и опыт Бакланова были востребованы нынешним поколением работников ракетно-космической отрасли. Фото: сайт госкорпорации "Роскосмос".

На 90-м году жизни скончался экс-министр общего машиностроения и бывший первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов. Он был последним из ныне живущих членов ГКЧП.

О печальном событии рассказал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким", - написал он в Twitter.

Досье Олег Бакланов родился в 1931 году в Харькове (Украина). В 1958 году окончил радиотехнический факультет. В то же время работал мастером на Харьковском приборостроительном заводе, где отрабатывалась аппаратура системы боковой радиокоррекции ракеты Р-7, а также первых искусственных спутников Земли. На ХПЗ занимал разные должности, в 1972 году возглавил предприятие. Спустя четыре года был назначен замминистра общего машиностроения, курируя создание систем управления ракетно-космическими объектами. Позже стал первым замминистра, а в 1983 году - министром общего машиностроения СССР. Под его руководством была реализована сложнейшая программа по созданию многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран", создан мощный базис для укрепления обороны страны и освоения космического пространства. В последние годы СССР Бакланов занимал руководящие посты в государственном управлении, был секретарём ЦК КПСС по оборонным вопросам, первым заместителем председателя Совета обороны при Президенте СССР. Во время событий 19-21 августа 1991 года входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), за что был арестован и содержался в следственном изоляторе "Матросская тишина". В 1994 году вместе с другими обвиняемыми по этому делу был амнистирован.

Как отмечается на сайте "Роскосмоса", знания и опыт Бакланова были востребованы нынешним поколением работников ракетно-космической отрасли.