Опубликован перечень мест демонтажа дорожных ограждений в Екатеринбурге

Работы по демонтажу ограждений начнутся с центральной части Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге составили реестр участков, которые освободят от бесполезных дорожных ограждений. Всего планируется убрать 73 километра избыточных конструкций.

Представленный на сайте мэрии список включает в себя 254 объекта. Из них 40 расположены в Железнодорожном районе, по 35 – в Верх-Исетском и Кировском, 38 – в Ленинском, 36 – в Октябрьском, 15 – в Орджоникидзевском. Больше всего участков – 55 – указано в Чкаловском районе.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, в перечень могут вноситься изменения. Не исключается, что по просьбе горожан какие-то ограждения будут исключены из списка, другие, наоборот, добавлены. Обязанность по разбору избыточных конструкций возложена на районные администрации.

Ознакомиться с актуальным списком можно тут.

Ранее стало известно, что работы уже согласованы с ГИБДД. От ненужных заборов начнут избавятся в центральной части уральской столицы, а потом и в других района города.