Росстат сообщил о снижении за полгода пенсий в реальном выражении

Средний размер пенсии в июне составил 15 822 рубля. Фото: Владимир Мартьянов

Высокий уровень инфляции в первой половине текущего года в РФ привёл к снижению пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). В феврале 2021 года снижение составило 0,1% в годовом сравнении, в марте - 0,2%, в апреле - 0,1%, в мае - 0,5%, а в июне уже 0,8%.

Из ежемесячного доклада Росстата следует, что в январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост (на 0,4%) по сравнению с первым месяцем прошлого года. Аналитики отмечают, что на протяжении всего 2020 года пенсии продолжали расти в реальном выражении, однако была зафиксирована выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% - в декабре 2020 года (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

За 2020 год реальный размер средней пенсии в России вырос на 2,3% по отношению к 2019 году.

Фото: Росстат

По данным на июнь 2021 года, в номинальном выражении средний размер пенсии в стране составил 15 822 рубля. Рост по сравнению с июнем 2020 года составил 5,6%. При этом годовая инфляция в России в июне 2021 года составила 6,5%.

При этом, как писала «Областная газета», реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале текущего года выросли в годовом выражении на 6,8%. Средний доход на душу населения во втором квартале 2021 года составил 37 866 рублей. Это на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Основной экономический показатель - валовой внутренний продукт также пошёл в рост. Как сообщили в Минэкономики России, в июне в годовом выражении он составил 8,5%. Показатель на 0,1% превысил уровень четвёртого квартала доковидного 2019 года с исключением сезонности.