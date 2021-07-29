Ещё 224 дома на Среднем Урале будут ускоренно газифицированы

До 2023 года в Свердловской области будут газифицированы более 3 тысяч домовладений. Фото: Алексей Кунилов.

На заседании правительства Свердловской области принято решение выделить двум муниципальным образованиям дополнительные субсидии на развитие газификации населённых пунктов.

Как сообщает областной департамент информполитики, на сегодняшний день доступ к сетям газоснабжения имеют 69 городов и рабочих посёлков и 306 сельских населённых пунктов Среднего Урала. Уровень газификации жилищного фонда в нашем регионе составляет 76,2 процента, что выше среднероссийского показателя на 6 процентов. Однако Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году повысить этот показатель до 82 процентов. Для выполнения этого распоряжения в Свердловской области создан региональный штаб, которому поручено координировать работу по бесплатному подключению домовладений к сетям газоснабжения.

По предложению этого штаба правительство области и постановило выделить на реализацию региональной программы газификации дополнительные 12,8 миллиона рублей сверх запланированной ранее суммы. Эти средства пойдут на ускоренное подключение к источникам газоснабжения 224 жилых домов.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов проинформировал коллег, что по итогам конкурсного отбора проектов газификации дополнительные субсидии решено направить в два муниципальных образования. 9,33 миллиона рублей получит город Артёмовский на прокладку газопровода в 208 домовладений кооператива «Набережный», а ещё 3,5 миллиона выделены посёлку Белоярскому на газификацию 16 жилых домов по улицам Мельникова, Маяковского и Белинского.

– В общей сложности, благодаря доступу к инфраструктуре, условия проживания смогут улучшить более 600 человек, – резюмировал министр.

Заметим, что всего в бюджет Свердловской области на 2021 год и на период до 2023 года на газификацию территорий была заложена сумма в 1,2 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для газификации более трёх тысяч жилых домов в Алапаевском, Ирбитском, Красноуфимском районах, Горноуральском, Качканарском, Новоуральском, Пышминском городских округах и в ряде других муниципалитетов.

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